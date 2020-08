'Sports Late Night' is terug! Vanaf dit weekend weer alle samenvattingen op VIER

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Voetbalfans kunnen opgelucht ademhalen, want vanaf dit weekend zijn alle samenvattingen van de wedstrijden uit de Jupiler Pro League opnieuw op televisie te zien in het voetbalmagazine 'Sports Late Night'.

Net als vorig seizoen blijven presentatoren Gilles De Coster en Bart Raes in de basis staan. Zij gidsen de kijker door de hoogtepunten en doelpunten, blikken vooruit op de volgende speeldag en werpen een blik op het klassement uit de Belgische eerste klasse. Zaterdag staat Gilles om 22.50 uur klaar met matchverslagen van o.a. KRC Genk, KAA Gent, KV Mechelen en Charleroi op de tweede speeldag van de competitie. Op zondag 16 augustus is het om 20.30 uur aan Bart voor de highlights van onder andere Beerschot, Club Brugge, Standard, Anderlecht en Antwerp.

'Sports Late Night' zet in op zaterdag en zondag

Nieuw dit seizoen is dat 'Sports Late Night' verhuist naar zaterdag en zondag. Op vrijdag zal er – in tegenstelling tot vorig jaar – geen 'Sports Late Night' op VIER te zien zijn. De voetbalmatch van die dag krijgt in het weekend wel een plek in de uitzending waarbij er dieper wordt ingegaan op de belangrijkste fases.

Vrijdag 14 augustus zet VIER het voetbalweekend alvast goed in met een klepper in de kwartfinales van de Champions League tussen Barcelona en Bayern München.

'Sports Late Night', zaterdag 15 augustus om 22.50 uur en zondag 16 augustus om 20.30 uur op VIER.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!





Lees ook: