Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt populairste klassiek muziekstuk volgens Klara-luisteraars

Daarnet iets voor 18.00 uur was het zover, presentatoren Greet Samyn en Mark Janssens maakten bekend welk werk de luisteraars van Klara op 1 hebben gestemd in de 'Klara Top 100': Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt.

Ook in de vorige editie stond dit hedendaagse muziekstuk van de Est op 1. De zesentachtigjarige componist heeft de hitlijst stevig in handen met Kuus, kuus kallike (Estonian lullaby) op nummer 40 en Fratres op 36.

De nummer 2 is voor Johann Sebastian Bach met Erbarme dich uit de Mattheuspassie. Op 3 staat het Benedictus uit The Armed Man: A Mass For Peace van Karl Jenkins, nog een frisse tachtiger.

Nieuw in de 'Klara Top 100'

Een aantal vrouwelijke componisten maakt hun entree. Caritas abundat van Hildegard von Bingen, Pianotrio van Fanny Mendelssohn en Eternity and a Day van Eleni Karaindrou krijgen voor het eerst een plaats in de 'Klara Top 100'.

Recente klassieke muziek, zoals die van Karaindrou en Karl Jenkins, is erg populair. Requiem For My Friend van Zbigniew Preisner, Oblivion van Astor Piazzolla en Max Richters Whispers uit de soundtrack van My Brilliant Friend zijn opvallende nieuwkomers.

De hoogste nieuwkomer is wel voor Johann Sebastian Bach met Jesu bleibet meine Freude. Andere 'nieuwe' lievelingen van de Klaraluisteraar zijn het Celloconcerto van Antonin Dvorak, het Stabat Mater van Josquin Desprez en Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms.

Opvallende stijgers

Arvo Pärt pakt niet alleen de eerste plaats, hij zorgt ook voor de strafste stijger met zijn Kuus, kuus kallike, dat klimt van 100 naar 40. Fantasie nr. 3 van Peter Benoit ruilt positie 92 in voor 46 en Carmina Burana van Carl Orff gaat van nummer 93 naar 68.

Neoklassiek en filmmuziek

Neoklassiek en filmmuziek zijn duidelijk bijzonder populair. Naast Arvo Pärt, Karl Jenkins en Henryk Gorecki scoort ook Max Richter erg goed, met zowel de soundtrack van My Brilliant Friend, als On The Nature Of Daylight en Vivaldi, The Four Seasons (recomposed): Autumn 1. Philip Glass staat twee keer in de lijst, met Glassworks en de soundtrack van Koyaanisqatsi. Nog meer filmmuziek is er van Ennio Morricone met The Mission: Gabriel’s Oboe en oude getrouwe John Willams met zijn Schindler's List: Thema.

Populairste componist

Johann Sebastian Bach blijft de populairste componist, met veertien nummers in de 'Klara Top 100'. De Mattheuspassie is erg geliefd: in de lijst staan een aantal bekende fragmenten, zoals het slotkoor Wir setzen uns mit Tränen nieder.

Tijdens de uitzending stroomden massaal reacties binnen via de Klara-app, Facebook, Twitter en Instagram. Presentatoren Greet Samyn en Mark Janssens lieten ook luisteraars live aan het woord. De 'Klara Top 100' werd uitgezonden op zaterdag 27 en zondag 28 november.

De volledige lijst vind je op klara.be.

De 'Klara Top 100': nu ook op CD

Goed nieuws als je de topstukken eindeloos wilt herbeluisteren: vijf jaar na de vorige uitgave is er een gloednieuwe 'Klara Top 100'-cd. Warner Classics verzamelde een exquise selectie van honderd toppers uit de meest recente edities. Voor de cover koos Chantal Pattyn een werk van beeldend kunstenaar Geert Goiris (1971). 'Op deze prachtige foto onderscheid ik wel 100 tinten groen. Voor ieder meesterwerk dat u op deze cd vindt', zegt het nethoofd van Klara.