Siska Schoeters en Peter Van de Veire even weer op Studio Brussel

'De Jaren Nul' komt terug! Studio Brussel draait een week lang dť beste muziek van 2000 tot 2009. Van maandag 4 tot vrijdag 8 november worden de luisteraars terug gekatapulteerd naar de tijd van gewaagde kapsels en foute kledingkeuzes.

Tijdens 'De Jaren Nul' kan er een hele week worden gestemd op de 100 beste nummers uit het tijdperk. Op vrijdag 8 november presenteren Sam De Bruyn en Pien Lefranc tussen 10.00 en 18.00 uur de top 100 uit 'De Jaren Nul'. Zal ‘In The End’ van Linkin Park weer het ultieme anthem worden? Stemmen kan via VRT MAX.

En wat meer is: er keert elke dag ook een radiopresentator uit 'De Jaren Nul' terug op de radio, tussen 16.00 en 18.00 uur. Zo zullen vrienden van de radiozender Siska Schoeters, Peter Van de Veire, Sofie Lemaire, Linde Merckpoel en An Lemmens de presentatie voor hun rekening nemen, net zoals in de jaren nul!

Podcast - 'Terug naar De Jaren Nul'

Voor wie niet genoeg kan krijgen van 'De Jaren Nul', is er 'Terug naar De Jaren Nul'. De podcast met Sam De Bruyn werd onlangs genomineerd voor een Oorkonde in de categorie cultuur. Voor de gelegenheid spelen we deze nog eens af op onze iPod - of via VRT MAX natuurlijk.

Sam De Bruyn neemt je mee op een muzikale ontdekkingsreis terug naar 'De Jaren Nul'. Hij gaat op zoek naar de beste verhalen achter onsterfelijke nummers van 2000 tot 2009. Welk iconisch nummer heeft Faisal geïnspireerd om DJ te worden? Was Avril Lavigne vroeger écht de drummer van Sean D’Hondt? En welke Gentse rapper werd ooit baby genoemd door Beyoncé? Ontdek het allemaal in de podcast 'Terug naar De Jaren Nul'.