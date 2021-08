Sid van Oerle neemt voor even afscheid van 'Thuis'

Acteur Sid van Oerle kondigde aan dat hij even afscheid neemt van 'Thuis': 'Ik neem een sabbatical van een aantal maanden', vertelt Sid. 'In die periode ga ik de tijd nemen om te herbronnen en het heden en de toekomst op een rijtje te zetten. Even temporiseren.'

'Het coronajaar is een periode die er bij heel wat mensen op ingehakt heeft, ook bij mij. Daarom heb ik nu besloten om Kobe voor enkele maanden door te geven aan een collega-acteur, zodat ik het even rustiger aan kan doen. Ik ben blij dat ik en de 'Thuis'-productie samen dat besluit hebben kunnen nemen om op die manier gezond de toekomst in te gaan', aldus Van Oerle.

Voor de 'Thuis'-kijkers zal de wissel te zien zijn vanaf maandag 20 september. De rol van Kobe Baert wordt vanaf die dag vertolkt door Reynout Dekimpe.

'Het was eind juli en ik was met de moto een roadtrip aan het maken door Vlaanderen', vertelt Reynout Dekimpe. 'Een gemiste oproep en dan een sms'je van de producer van 'Thuis': of ik kon terugbellen. Ze vroegen me of ik tijd en zin had om er meteen in te vliegen. Een dag na dat telefoontje ben ik in de studio's in Leuven al de scenario's gaan oppikken en ben ik onder handen genomen door de stylisten.'

De jonge acteur lag al even op de radar van de 'Thuis'-makers: 'Het moet ergens in 2016 geweest zijn dat ik op auditie ging bij 'Thuis' voor de rol van … Kobe Baert', lacht Reynout. 'Toen was het net niet, maar ik heb blijkbaar voldoende indruk achter gelaten dat ze na al die tijd toch onmiddellijk aan mij dachten.'

Reynout zal al zeker enkele maanden de 'Thuis'-cast vervoegen. 'Ik ga Kobe op mijn eigen manier invullen als acteur, maar het blijft wel Kobe natuurlijk. Ik zie mezelf als zijn pleegzorg-vader. Kobe is in veilige handen bij mij.' De eerste opnames zijn ondertussen ook achter de rug.

Reynout Dekimpe (30) studeerde enkele jaren geleden af aan het Leuvense LUCA School of Arts (voorheen Lemmensinstituut). Op televisie vertolkte hij rollen in de prestigieuze Eén-reeks 'Salamander', 'Aspe', 'Op weg naar Pakjesavond' en 'Gent-West II'. Daarnaast is hij actief in zijn Theatercollectief Raf, waar hij, onder andere samen met ex-'Thuis'-acteur Andy Van Kerschaver (Lander Mertens), theaterproducties op poten zet.

Volg alles van 'Thuis' op de voet bij TVVisie!