'Seven Worlds, One Planet' met David Attenborough op Canvas - VIDEO

Foto: Canvas/VRT - © BBC 2019

Ook dit voorjaar presenteert Canvas opnieuw documentaires in alle vormen en formaten. Voor een spectaculaire overgang van oud naar nieuw zorgt 'Seven Worlds, One Planet', de nieuwste natuurhistorische reeks van BBC Earth met de onverslijtbare David Attenborough.

Van maandag 23 tot donderdag 26 december en van maandag 30 december tot woensdag 1 januari, telkens omstreeks 20.10 uur.

Elk van de zeven afleveringen toont adembenemende natuurbeelden en dierenverhalen uit één continent. Miljoenen jaren geleden scheurden geologische krachten het aardoppervlak uiteen zodat geleidelijk aan de zeven continenten ontstonden, ieder met hun eigen specifieke landschappen en dierenleven. 'Seven Worlds, One Planet' toont hun natuurlijke rijkdom en schoonheid, van diep in de oerwouden van Zuid-Amerika tot de hoogste pieken van Azië, en van de Europese steden tot de Afrikaanse savanne.

De reeks is een lofzang op de geweldige diversiteit van de Aarde, maar ook één lange 'spoiler alert'. Om het met Attenborough zelf te zeggen: 'Wij zijn onze planeet zo snel aan het veranderen dat de natuur één van de grootste bedreigingen ooit ondergaat, misschien wel het meest kritische moment sinds het ontstaan van de continenten.'

Canvas zendt de originele versie uit, gepresenteerd door de 93-jarige Attenborough, zelf een heel bijzonder specimen in de soort van de natuurfilmers. Elke aflevering wordt gevolgd door een korte 'making of'. De muziek is van bekende filmcomponist Hans Zimmer ('Gladiator', 'Pirates of the Caribbean', 'Sherlock Holmes', 'The Lion King').

'Seven Worlds, One Planet' is een prestigieuze reeks in de traditie van 'Planet Earth' en 'Blue Planet'. Meer dan 1500 mensen werkten eraan mee. Ze ondernamen 92 filmexpedities in 41 verschillende landen en filmden gedurende 1794 dagen. Superlatieven schieten te kort om de schoonheid van de beelden én de natuur te beschrijven. Panoramische drone-opnames van (schijnbaar) ongerepte landschappen wisselen af met kristalheldere close-ups van de meeste kleurrijke planten en dieren. Huiveringwekkende jachttaferelen, vertederende en grappige momenten: het zit er allemaal in.

De reeks is een lust voor het oog, maar ook een draai om de oren van de mensheid die zijn eigen paradijs aan het verknoeien is. Ook in zijn vorige reeksen wees Attenborough geregeld op de gevolgen van de klimaatverandering voor de natuur en het leven op aarde. Maar deze keer zit die alarmerende toon doorheen de hele reeks verweven. Zo zien we in de eerste aflevering, over Antarctica, uitgehongerde zeehonden, pinguïns die zich nauwelijks kunnen voortbewegen door het smeltende poolijs en een albatrosjong dat uit zijn nest wordt geblazen door de steeds zwaardere en meer frequente stormen. Ook in volgende afleveringen wordt gewezen op veranderende weerpartronen, verdwijnende gletsjers en diersoorten. Zeg niet dat David Attenborough ons niet gewaarschuwd heeft.

Aflevering 1: Antarctica – maandag 23 december

Antarctica is het koudste, winderigste en meest onherbergzame continent, waar alleen de sterksten kunnen overleven, van weddellzeehonden die het ijs afschrapen met hun tanden tot kleurrijke zeesterren die de zeebodem onder het ijs bedekken. Enorme kolonies pinguïns bevolken elk stukje ijsvrij land en zeeolifanten verdedigen hun territorium op het strand. Leven is hier alleen mogelijk dankzij de rijke oceaan die het continent omringt. Duizenden pinguïns, zeehonden, albatrossen en walvissen doen zich tegoed aan het voedzame krill. Maar door de opwarming van de oceaan staat hen een onzekere toekomst te wachten.

Aflevering 2: Azië – dinsdag 24 december

Azië is misschien wel het meeste gevarieerde en extreme continent. Het strekt zich uit van de noordpoolcirkel tot de evenaar. Walrussen komen in grote getale samen in het ijskoude noorden en op de afgelegen Russische vulkanen vind je bruine beren. Dit is een wereld van zeldzame dieren, van op yeti lijkende apen in de bergwouden van China tot het meest bizarre roofdier in de schroeiend hete woestijnen van Iran. Azië is het grootste continent, maar toch lijkt er niet langer genoeg plaats te zijn voor dieren in het wild. Alleen diep in het oerwoud vinden de laatste Sumatraanse neushoorns een thuis.

Aflevering 3: Zuid-Amerika – woensdag 25 december

Nergens vind je zoveel diersoorten als in Zuid-Amerika. Of de dieren nu in het Andesgebergte leven of in het Amazonewoud, ze zijn allemaal meesters in het maken van een nest. In Patagonië haalt een poema alles uit de kast om een prooi te vangen die drie keer zwaarder is dan zijzelf. In het regenwoud zien we een zeldzame brilbeer dertig meter hoog klimmen om fruit te vinden. Pijlgifkikkers blijken zeer vindingrijk te zijn wanneer het om de bescherming van hun kikkervisjes gaat, terwijl anaconda’s de jacht hebben geopend op kapucijnaapjes. In Iguaçu wagen gierzwaluwen hun leven wanneer ze door een van de grootste watervallen ter wereld vliegen.

Aflevering 4: Australië – donderdag 26 december

Australië raakte in de tijd van de dinosaurussen op drift. Daardoor leven hier merkwaardige dieren die je nergens anders ter wereld vindt. In de jungle ontmoeten we de kasuaris, een van de gevaarlijkste vogels op aarde. Dieper in het binnenland trotseren kangoeroes en wombats sneeuwstormen, en bossen vol gombomen worden bevolkt door zeldzame roofdieren. In de rode en kurkdroge woestijn in het centrum van het continent nemen reptielen vocht op door hun huid en gaan grote zwermen grasparkieten op zoek naar water. Op afgelegen eilanden zwerft de Tasmaanse duivel rond en in zee komen duizenden haaien samen voor een heel speciale gebeurtenis.

Aflevering 5: Europa – maandag 30 december

Dit overbevolkte continent is de thuis van enkele verrassende diersoorten die in de kleine stukjes overblijvende wildernis leven. Op de rots boven Gibraltar is het leven van de enige Europese primaat getekend door misdaad en drama, en de rustige kerkhoven in Wenen worden opgeschrikt door een meedogenloze strijd tussen hamsters. Diverse Italiaanse bergdorpjes zijn ’s nachts het jachtgebied van zeldzame wolvensoorten en in de Spaanse bossen ligt de lynx op de loer. Diep in de Sloveense grotten leven salamanders die wel meer dan 100 jaar oud kunnen worden.

Aflevering 6: Noord-Amerika – dinsdag 31 december

Geen enkel continent kent zulke extreme seizoenen als Noord-Amerika. Tornado’s trekken over de prairie en wind van de Noordpool raast over de vochtige moerassen in het zuiden. In die omstandigheden moeten de dieren creatief zijn. In de winter jagen lynxen aan de Yukon op sneeuwhazen en in Florida gaan zeekoeien op zoek naar warmwaterbronnen om aan de kou te ontsnappen. In de kreken van Tennessee bouwen vissen spectaculaire onderwaterpiramides om te paren. Vuurvliegjes verlichten de bossen tijdens de zomernachten, renkoekoeken doorkruisen de woestijnen van Arizona en ijsberen lonken vanop de rotsen naar beloegawalvissen.

Aflevering 7: Afrika – woensdag 1 januari

Afrika bevat de grootste dierenconcentraties ter wereld, maar zelfs in dit continent van overvloed zijn er grote uitdagingen. In de jungle leren jonge chimpansees gereedschap hanteren om aan voedsel te komen. In de savanne jagen cheetas op een prooi die eens zo groot is als zij. In de kristalheldere zoetwatermeren worden zorgzame vismoeders bedot door slinkse bedriegers. En in de woestijnen van Afrika is het ook niet bepaald een pretje. In de Namib gaan hyena’s op zoek naar voedsel op het strand en in de Kalahari moet het aardvarken dan weer diep in de grond graven om een maaltijd te vinden. Maar de allergrootste bedreiging van het Afrikaanse continent is toch wel de mens…

'Seven Worlds, One Planet', vanaf maandag 23 december om 20.10 uur op Canvas.