Seizoen 8 van 'D5R' vanaf 18 december op Streamz

Foto: © Streamz 2020

Na het succes van de laatste 7 seizoenen van de populaire jongerenreeks 'D5R', is vanaf 18 december het achtste deel van de serie beschikbaar op Streamz.

Van 'Beverly Hills 90210' tot 'Dawson's Creek': elke generatie heeft zijn iconische jongerenserie. In Vlaanderen is dat de laatste jaren 'D5R'. De titel van het programma – de vijver – verwees naar de waterpartij in het park in Vilvoorde, waar vijf bevriende jongens en meisjes van verschillende achtergronden afspraken. De serie groeide op met zijn personages, en telt ondertussen al meer dan 150 afleveringen. Dit jaar is 'D5R' aan zijn achtste seizoen toe en werd integraal opgenomen in de studentenstad Gent.

'D5R' is een realistische fictiereeks over vijf jongeren die elkaar kennen van school, maar daarbuiten ook onafscheidelijk zijn. Hun levens, karakters en verhalen zijn letterlijk uit het leven gegrepen. Nadat ze de middelbare school in Vilvoorde hebben afgemaakt, trekken ze met de hele groep naar Gent om er verder te studeren. Het lijkt een droom die uitkomt, maar samenleven en zelfstandig worden blijkt moeilijker dan gedacht.

In 'D5R' worden maatschappelijke topics als catfishing, sexting en drugsmisbruik aangekaart, maar ook het bruisende Gentse studentenleven, vriendschap en relaties komen uitgebreid aan bod. De hoofdrollen worden opnieuw vertolkt door Angela Jakaj (Leyla Akbel), Liandra Sadzo (Kyra Dilen), Sander Provost (Wout Fransen), Thijs Antonneau (Vincent Deprez) en Jamie-Lee Six (Amber Vossaert). De immense populariteit van de serie zorgde ervoor dat de acteurs uitgroeiden tot ware tieneridolen - Jamie-Lee Six werd het gezicht van TAGMAG reeksen zoals 'Jamie's Job Hunt', een serie die ook bij Streamz te zien is.

'D5R' is een Streamz original geproduceerd door Warner Bros ITVP Belgium. Het achtste deel is vanaf 18 december beschikbaar op Streamz. Ook de vorige seizoenen, én de bioscoopfilm 'D5R: De Film' zijn integraal terug te vinden op het streamingplatform.