Seizoen 3 van 'Mocro Maffia' komt vanaf 1 juli naar Streamz

Fans zitten al een tijd op hete kolen voor het vervolg van 'Mocro Maffia', want seizoen 2 eindigde met heel wat spanning in de lucht. Niemand is veilig en daar komt in het derde seizoen geen verandering in.

De trailer belooft alvast meer actie, drama en familieconflicten in de grimmige misdaadserie over de Amsterdamse onderwereld. De Belgische acteur Saïd Boumazoughe ('Patser') zien we opnieuw in de rol van Achraf.

Mocro wie?

In de fictieve misdaadserie maken de drie beste vrienden Romano (Mandela Wee Wee), Potlood (Nasrdin Dchar) en De Paus (Achmed Akkabi) de overstap van kleine criminaliteit naar het grotere werk. In no time hebben ze de hele cocaïne-handel in Amsterdam in handen. Door jaloezie en ruzie valt de vriendengroep echter uit elkaar en komen ze recht tegenover elkaar te staan. De gemoederen laaien hoog op en niemand is veilig in de strijd om de troon.

Seizoen 3

Het tweede seizoen was een slagveld en, op 'Games of Thrones'-achtige wijze, is geen enkel personage groot genoeg om uit de serie te worden geschreven. De dood ligt altijd en voor iedereen op de loer. Nu is maar de vraag wie het zal overleven tot het einde van seizoen 3.

Het verhaal gaat verder waar seizoen 2 stopte: Potlood neemt het op tegen Paus, wiens organisatie nu onder leiding staat van Tatta (Robert de Hoog). Na haar persoonlijke wraak op Taliban neemt Nadira (Nora El Koussour) wraak voor haar twee geliquideerde broers en vindt daarin de hulp van Eiffel (Achmed el Jennouni). Haar neef Adil (Walid Benmbarek) zit ondertussen in de gevangenis, waar hij worstelt met een dilemma als hij ontdekt dat Taliban (Aziz Akazim) in hetzelfde cellencomplex zit.

De serie is ontwikkeld door Achmed Akkabi en Thijs Römer en is gebaseerd op het gelijknamige boek van Wouter Laumans en Marijn Schrijver. Het entourage van de drie cocaïne handelaars wordt gespeeld door onder andere Illiass Ojja, Charlie Chan Dagelet, Sjoerd Fleur, Khalid Alterch en ook Belgische acteur en rapper Saïd Boumazoughe ('Patser') is opnieuw te zien in seizoen 3 als Achraf Makhloufi.

Komtgoed

In seizoen 3 krijgen we meer inzicht in de hoofdpersonages en worden we voorgesteld aan enkele nieuwe gezichten. Samen met het derde seizoen verschijnt ook de zevendelige miniserie 'Mocro Maffia: Komtgoed' op Streamz. Deze speelt zich af tussen seizoen 2 en 3 van de show en neemt een andere wending. Het nieuwe personage Komtgoed (Marouane Meftah) staat hierin centraal en we volgen hem na een mislukte reddingspoging van Muis, waarmee hij dieper en dieper de problemen inkomt. Of het echt goed komt met hem? Maar één manier om erachter te komen.

'Mocro Maffia' is een productie van Videoland. Het derde seizoen zal vanaf 1 juli te zien zijn op Streamz. Ook de mini-serie 'Mocro Maffia: Komtgoed' en alle vorige seizoenen zijn terug te vinden op het streamingplatform. De opnames voor seizoen 4 lopen op dit moment, maar wanneer dat zal verschijnen is nog niet geweten.