Sean Dhondt stapt over naar Play Nostalgie: 'Opnieuw samenwerken met oude bekenden'

Na de zomer stapt Sean Dhondt over naar Play Nostalgie. Hij zal elke weekdag te horen zijn tussen 10u en 13u, met een gloednieuwe radioshow. Marcia Bwarody die de afgelopen jaren het voormiddagblok erg succesvol voor haar rekening nam, zal voortaan na Sean de middaguren van 13u tot 16u laten swingen.

Sean (40) is muzikant, tv- en radiopresentator, acteur, coach en nog zoveel meer. Vlaanderen leerde hem in 2003 kennen als drummer en zanger van de poppunkgroep Nailpin en later als vj bij TMF en JIM. In 2011 werd Sean een van de presentatoren van The Voice Van Vlaanderen op VTM en begon hij ook bij 2BE. Daarnaast was hij 5 seizoenen lang coach van jong talent in The Voice Kids, waar hij omarmd werd door heel Vlaanderen.



In 2015 maakte Sean zijn radiodebuut: hij ging aan de slag als presentator bij Qmusic. Hij werd ook de zenderstem van verschillende programma’s op VTM en VTM GO. Sean is ook zelf nog altijd actief met muziek bezig: zo brengt hij geregeld nummers uit onder zijn eigen naam en sinds vorige zomer toert hij door het land met zijn 80’s coverband Top Guns. En nu kiest Sean dus voor een nieuwe uitdaging bij Play Nostalgie.



Sean Dhondt: “Play Nostalgie is een echte muziekzender en dat spreekt mij enorm aan. Ik mag er de songs gaan draaien waar ik zot van ben en waarvan we er trouwens heel wat spelen met Top Guns. Bij Play Nostalgie kan ik ook opnieuw samenwerken met heel wat oude bekenden en ik was getriggerd door het verhaal van Play Nostalgie. Een challenger zijn in de radiowereld, dat trekt me aan. Uiteraard ben ik de collega’s, de luisteraars en de kijkers van Qmusic en VTM heel erg dankbaar voor alle kansen en warmte die ik daar heb mogen ervaren."



Sean is nog tot 2 augustus te horen bij Q-Allstars, daarna begint hij aan de voorbereidingen voor zijn show op Play Nostalgie: “Het worden spannende weken want naast een nieuwe “radiobaby” bij Play Nostalgie word ik ook echt papa. Mijn vriendin Maithé is uitgerekend voor eind augustus. Ik kijk er enorm naar uit."



Play Nostalgie kijkt er dan weer erg naar uit om Sean te verwelkomen.

Station manager Jo Nachtergaele: “Zo fijn dat Sean ons team bij Play Nostalgie komt versterken. Sean ademt muziek, heeft een prachtige warme stem en hij heeft een unieke combinatie in zich van stoere rocker én lieve vriend. Bovendien is hij echt een multitalent, van alle markten thuis.”



Nu zondag, op 21 juli, presenteert Sean voor Play Nostalgie al de Belgische dag op het Beach Festival in Nieuwpoort, met artiesten als Natalia, Metejoor en Clouseau.



De eerste radioshow van Sean op Play Nostalgie hoor je op maandag 26 augustus. Tenzij de baby er anders over beslist natuurlijk.