Sean Dhondt krijgt bijzonder verzoek van Judy - VIDEO

Vanaf nu horen de luisteraars van Qmusic tussen 10.00 en 16.00 een nieuw radioprogramma: 'Blijf In Uw Kot!'. Twee keer per uur kan iedereen 'een lied voor wie je niet ziet' aanvragen via de Q-app of Qmusic.be.

Vandaag, donderdag 26 maart, kreeg Qmusic-dj Sean Dhondt een bijzonder verzoek van Judy.

Eind 2018 bracht Sean in het kader van Rode Neuzen Dag een eerbetoon aan de verongelukte Zara, de zus van Judy, met het nummer ‘Too Good At Goodbyes’ van Sam Smith. 'Wij hebben voor Rode Neuzen Dag toen veel geld ingezameld, omdat Zara ook achter de actie stond. Vandaag is het exact twee jaar geleden dat ze is overleden en daarom zou ik graag dat liedje nog eens willen horen', aldus Judy.

De leegte en het gemis zijn in deze coronatijden eens zo groot. 'We hebben nu veel tijd om na te denken', vertelt Judy aan Sean. 'We zitten in ons huis, waar Zara normaal gezien ook bij was. Dus dat is wel moeilijk om de hele tijd hier te zitten en niets te doen. Maar we proberen er het beste van te maken.'

Qmusic-dj's Sean Dhondt, Maureen Vanherberghen en Sarah Mylle zijn er tijdens het nieuwe radioprogramma 'Blijf In Uw Kot!' voor iedereen die 'in zijn kot' zit en ook aan wie aan het werk is. Ze volgen het laatste nieuws rond de coronacrisis op de voet en geven aandacht aan de vele initiatieven die er genomen worden. Elke dag tussen 12.00 en 13.00 is er ook een ‘Blijf In Uw Kot! Party’, die live te volgen is via de Instagrampagina van Qmusic.