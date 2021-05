Schrijf je in voor een nieuw seizoen van 'Blind Gekocht'

Vlaanderen smult opnieuw van 'Blind Gekocht'. Play4 start dan ook de voorbereidingen van een nieuw seizoen. Ook volgend jaar mag Kobe Ilsen opnieuw op zoek naar droomwoningen. Iets voor jou?

Zijn jullie al jaren op zoek naar een huis, maar vinden jullie dé droomwoning maar niet? Of hebben jullie nood aan een huis met een tikkeltje extra, dat maar niet te vinden is? Schrijf je dan nu in voor het nieuwe seizoen van 'Blind Gekocht'.