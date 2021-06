Scenarist weet zelf (nog) niet waar het met 'Lisa' heen gaat

Donderdag is op VTM de laatste aflevering te zien van het eerste 'Lisa'-seizoen. En op het einde krijgt de kijker een cliffhanger van jewelste voorgeschoteld. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Scenarist Hugo Van Laere is naar eigen zeggen nog niet bezig met het vervolg op 'Lisa'. Dat vertelt hij in Het Nieuwsblad. 'Er is een tweede seizoen aangekondigd, maar daar ben ik nog niet mee bezig. Ondertussen ben ik wel nieuwe - nog geheime - projecten aan het voorbereiden.'

Maar de 'Lisa'-fans zullen zeker reikhalzend kunnen uitkijken naar het vervolg van de populaire telenovelle. 'Er gaat iets gebeuren dat de kijker niet ziet aankomen en dat ongeduldig moet doen uitkijken naar het vervolg.'

De seizoensfinale van 'Lisa' is donderdag om 20.00 uur te zien bij VTM.

Bron: Het Nieuwsblad