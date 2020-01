SBS optimaliseert video-aanbod samen met Pebble Media

Na een mooi 2019 voor SBS - dat haar marktaandeel zag stijgen tot 20,5% en haar online aanbod gevoelig uitbreidde - belooft de zendergroep in 2020 online een versnelling hoger te schakelen dankzij de samenwerking met Pebble Media op commercieel en technologisch vlak.

SBS blijft ambassadeur van haar eigen merken VIER, VIJF en ZES en zal naast televisie ook online video aanbieden, met cross media als voornaamste werkveld.

Pebble Media en SBS zullen complementair in de markt aanwezig zijn en de klanten de best mogelijke service aanreiken via hun tv en digitale teams. Hun doelstelling is om samen, ook met de andere Pebble-partners, de videomarkt verder te ondersteunen en uit te bouwen. Binnen het aangeboden videonetwerk zal voornamelijk gewerkt worden aan kwaliteit, verruiming van de beschikbare inventaris en de uitlevering van campagnes binnen attractieve datasegmenten.

De samenwerking zal tevens op technisch vlak uitgebouwd worden. De technische expertise van Pebble Media wordt versterkt en staat ter beschikking van SBS. Het Pebble-team zal de bestaande technologische architectuur optimaliseren en tools efficiënter gebruiken om campagneresultaten in functie van adverteerders KPI’s te maximaliseren.

'Dankzij de samenwerking met SBS verhogen we ons nationale videobereik met een zeer kwaliteitsvolle inventaris, die wordt opgebouwd dankzij vele sterke merken. Met veel zin kijken we, na de komst van RMB/RTBF en nu SBS, naar de digitale toekomst om samen met onze partners antwoorden te vinden op de snelle technische evoluties en voor onze klanten producten te blijven ontwikkelen', aldus Koen Van Rhijn (CEO Pebble Media).

'Met een gevestigde waarde als Pebble Media willen we ons video-aanbod zo efficiënt mogelijk aanbieden aan de digitale advertentiemarkt. In een sterk gewijzigd online ecosysteem, met cruciale KPI’s zoals bereik, schaal en data, zijn zij de perfecte speler om dit te realiseren', vult Wim Staelens (Chief Business Strategy & Operations SBS) aan.