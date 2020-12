Sander De Keere viert 20 jaar Klara in 'Iedereen Klassiek On Tour'

Foto: Klara - © VRT 2020

Wat als Mozart op TikTok zat? Welke componist kreeg in de achttiende eeuw de meeste likes? Hoe hard lijken hedendaagse popsongs op klassieke muziek? Klara wordt vandaag 20 jaar en daarom moet er overal klassieke muziek te horen zijn.

Ook op de middelbare scholen, want jongeren hebben meer met klassieke muziek dan ze zelf denken. Zingt Jason Derulo niet even veel zijn eigen naam in zijn hits als Johann Sebastian Bach? Is het tourschema van Shawn Mendes en Taylor Swift niet even druk als dat van de Russische pianist Sergej Rachmaninov? En was de haarkleur van Vivaldi destijds niet even opvallend als die van Billie Eilish vandaag?

Voor Klara-presentator Sander De Keere klopt het hart voor klassieke muziek nog steeds. Daarom trok hij dit najaar, toen het nog mocht, met de grappige, wervende en toegankelijke show 'Iedereen Klassiek On Tour' naar de middelbare school. In één lesuur overtuigde Sander de leerlingen dat hun leefwereld veel gelijkenissen vertoont met die van componisten. Componisten waren immers de influencers van hun tijd. Alleen deden ze dat niet met TikTok, Instagram of YouTube, maar puur met muziek. En daar stonden sommige leerlingen van te kijken:

Leerlinge Sint-Adreaslyceum, Sint-Kruis: 'Je verwacht niet dat de muziek van nu zoveel te maken heeft met klassieke muziek. Dat vond ik verrassend aan de show.'

Leerlinge Sint-Andreaslyceum, Sint-Kruis: 'Door de show heb ik het requiem van Mozart ontdekt, de muziek die hij componeerde op zijn sterfbed. Daar ga ik nog eens naar luisteren. Ik vind het écht goed!'

'Iedereen Klassiek On Tour' is geschikt voor zowel middelbare scholen als het grote publiek. De show is daarom vanaf vandaag vrij te bekijken via VRT NU en het YouTube-kanaal van 'Iedereen Klassiek'. Zo maakt Klara de belofte in de titel waar: klassieke muziek voor iedereen.

'Iedereen Klassiek On Tour': de show

In de 'Iedereen Klassiek On Tour'-show ontdekken de kijkers thuis en de leerlingen alles over klassieke muziek tijdens een (les)uur vol audiofragmenten en TikTok-video’s. Zowel de grote werken als de kleine anekdotes uit de klassieke muziekwereld komen aan bod, met af en toe ook grotere luisterfragmenten, want volgens Sander hoef je geen schrik te hebben van een lang stuk uit een Mozart-symfonie. Integendeel.

De digitale show werd op voorhand en coronaproof in een studio opgenomen. Sander ging geregeld in gesprek met leerlingen via Zoom en betrok hen zo volop bij dit verhaal:

Sander De Keere: 'Ik merk dat veel leerlingen gewoon niet weten hoe ze naar klassieke muziek moeten luisteren. Dan kan je hen niet kwalijk nemen, want er is zoveel keuze, met zoveel genres en eeuwen! Alles vertrekt dan vanuit het menselijke: componisten waren ook mensen met een verhaal of met een duidelijk profiel. Zoals de influencers vandaag.'

'Iedereen Klassiek On Tour', vanaf 2 december te bekijken via VRT NU en het YouTube-kanaal 'Iedereen Klassiek' van Klara.