Samson & Marie presenteren in de krokusvakantie de 'Studio 100 Feest Quiz'

Foto: © Studio 100 2021

In de krokusvakantie komt Studio 100 met een online feestquiz voor kinderen. Samson & Marie presenteren verschillende online edities van deze feestquiz voor Vlaanderen en Nederland.

In navolging van de vele succesvolle pubquizzen voor volwassenen thuis, heeft Studio 100 deze online feestquiz voor kinderen bedacht. Zij kunnen in teams met hun broertjes, zusjes en ouders zich op deze manier optimaal vermaken tijdens de voorjaarsvakantie. De 'Studio 100 Feest Quiz', gepresenteerd door Samson & Marie, is voor kinderen van ongeveer vijf tot en met tien jaar. En natuurlijk is het leuk als ook de ouders meedoen, waardoor de online quiz een familiefeestje wordt.

'De Feest Quiz', die ongeveer tien minuten duurt, is op platformen als Youtube en IGTV te spelen. Ook ouders kunnen met hun kinderen meedoen. De vragen en antwoorden zijn makkelijk te volgen voor kinderen van alle leeftijden.