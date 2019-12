Samenwerking tussen VRT en Proximus hernieuwd

De VRT en Proximus zijn overeengekomen om hun samenwerking rond distributie van de VRT-kanalen en content in het digitale tv-aanbod van Proximus te vernieuwen en te versterken.

Met deze vernieuwde samenwerking willen VRT en Proximus – dankzij het nieuwe platform Proximus Pickx – inspelen op de veranderende gebruiksgewoonten op het vlak van media in Vlaanderen.

De nieuwe tv-ervaring van Proximus zal lokale content en kanalen, waaronder die van de VRT, extra in de kijker zetten en ervoor zorgen dat gebruikers deze in één oogopslag kunnen ontdekken in een intuïtieve interface. Ook zullen VRT en Proximus samen verder werken om de totale ervaring voor de consument voortdurend te verbeteren, of het nu gaat om de presentatie van VRT-content op het platform Proximus Pickx dan wel om evenementen zoals concerten of festivals.

Met deze versterkte samenwerking verstevigen Proximus en VRT de onderlinge banden verder, en dragen op die manier bij tot de creatie van een sterker lokaal ecosysteem.

Guillaume Boutin, CEO van de Proximus Groep: 'Wij zijn uitermate tevreden om met een belangrijke speler zoals de VRT een doorgedreven samenwerkingsakkoord te hebben gesloten. We zijn ervan overtuigd dat Proximus, de VRT en haar verschillende merken via deze samenwerking zullen zorgen voor een versterking van het lokale ecosysteem. De klant zal via Proximus Pickx kunnen genieten van een verrijkte tv-ervaring, op elk moment, elke plaats en wanneer hij of zij het wil.'

Paul Lembrechts, gedelegeerd bestuurder van de VRT: 'De VRT wil alle Vlamingen zo goed mogelijk en op een gebruiksvriendelijke manier bereiken met haar aanbod. Onze programma’s, zoals onze internationaal erkende fictiereeksen en ons nieuwsaanbod, worden ook zeer gewaardeerd door de Vlamingen. Dankzij deze nieuwe, verbeterde samenwerking met Proximus kan de kijker dit aanbod bij Proximus nog sneller en beter vinden, waar en wanneer hij of zij dat wil. En hoe sterker onze eigen producties bij de Vlamingen leeft, hoe meer de Vlaamse productiesector hierdoor kan groeien.'