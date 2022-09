Sam Ryder brengt zijn hits live in het Sportpaleis tijdens Q-Pop

Foto: Qmusic - © DPG Media 2022

Hij is dé revelatie van het Eurovisiesongfestival, veroverde de hitlijsten met 'SPACE MAN', zong voor wijlen The Queen op haar jubileumfeest én op zaterdag 26 november zet hij het Sportpaleis in vuur en vlam tijdens Q-Pop.