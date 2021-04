Sam De Bruyn terug aan de slag bij Studio Brussel: 'Blij weerzien'

Alweer een zomer zonder verre reizen. Gelukkig kan je nog reizen in je hoofd. En daar helpt Sam De Bruyn graag een handje bij. Vanaf zondag 25 april presenteert Sam negen zondagen lang tussen 10.00 en 12.00 uur een eigen programma op Studio Brussel. Met 'Reizen De Bruyn' neemt hij iedereen mee op een trip langs zijn negen favoriete muzikale landen.

Globetrotter en reisliefhebber Sam neemt tijdens zijn eenmalige terugkeer alle Studio Brussel-luisteraars mee op een muzikale trip. Reizen De Bruyn, dat is elke week een muzikale reis naar een ander land. Zo houdt Sam onder meer halt in Zweden, Ijsland, Australië, Schotland en Zuid-Afrika.



Sam De Bruyn: 'Ik kijk er heel hard naar uit om nog eens terug te keren naar Studio Brussel. En dan zéker om mijn twee grootste passies te combineren: reizen en muziek. Zalig toch!'



Jan Van Biesen (nethoofd Studio Brussel): 'Het is een blij weerzien met Sam als fervent reiziger en muziekliefhebber. Ook deze zomer zullen we waarschijnlijk nog niet kunnen reizen zoals we gewend zijn. Maar gelukkig is er nog altijd muziek. Van Australië tot Zuid-Afrika, met Reizen De Bruyn is een muzikale reis voor al onze luisteraars gegarandeerd. We zijn dan ook enthousiast om deze top radiomaker opnieuw te horen.'



Sam De Bruyn presenteerde eerder al van 2008 tot 2015 op Studio Brussel programma's als 'Sound of Sam', 'Zet 'm op Sam' en 'Vrienden van de Radio'. Hij liet zich ook drie keer opsluiten het glazen huis van Music For Life (2009-2011) en presenteerde in 2014 'De Warmste Week'.



'Reizen De Bruyn': vanaf zondag 25 april elke zondag tussen 10.00 en 12.00 uur op Studio Brussel.