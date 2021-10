Sam De Bruyn maakt 10 dagen radio bij Studio Brussel! Terug naar 'De Jaren Nul'

Haal je denim-outfit maar van onder het stof en herschik je haar naar een scheve pony! Want van woensdag 6 tot en met vrijdag 15 oktober doet Studio Brussel een throwback naar De Jaren Nul. Michèle Cuvelier, Eva De Roo en Sam De Bruyn presenteren 10 dagen lang de beste muziek van 2000 tot 2009.

Ze maken samen een nostalgische trip en duiken iedere dag een ander jaar terug in de tijd. Eva hoor je telkens van 9.00 tot 12.00 uur. Sam van 12.00 tot 16.00 uur en Michèle van 16.00 tot 19.00 uur. Ze draaien de beste nummers uit De Jaren Nul live vanuit Memory Lane, een virtuele radiostudio die iedereen ook visueel terug meeneemt in de tijd.

Dat maakt de nostalgische tiendaagse meteen ook een primeur. Het is namelijk de eerste keer dat er live radio wordt gemaakt vanuit een virtuele studio. Starten doen ze morgen in het jaar 2000. "Wêr bisto?" Goede vraag, Twarres. Vanaf nu kan iedereen elke dag stemmen voor zijn favoriet nummer uit het jaartal van die dag. Elke avond sluit Studio Brussel af met een muzikale apotheose. Zo ontdek je morgen tussen 18.00 en 19.00 uur alvast welke favorieten de top 10 van het jaar 2000 gehaald hebben.



'Het decennium waarin ik verliefd werd op de radio

Sam De Bruyn: 'De Jaren Nul zijn de soundtrack van bijna alle eerste keren in mijn leven. Liefde, rebellie, werklust en onbezonnen plezier! Allemaal op de tonen van de beste muziek uit die tijd. Het zijn de songs van mijn puberteit, waar ik ook nooit meer ben uitgeraakt. Het decennium waarin ik verliefd werd op de radio. Mini- en maxifuiven, Glazen Huizen en de heetste festivals. Leve De Jaren Nul!'



Michèle Cuvelier: 'De Jaren Nul waren mijn muzikale coming of age, te beginnen met 'Parels' van K3 op walkman en te eindigen in Jeugdhuis De Komeet in Ardooie met een kriek en The Kooks. Voor het volledige plaatje: ik steilde mijn al steile haar en luisterde naar de Pussycat Dolls. En die rating op Netlog van mijn party pics op tentfuiven was van vitaal belang. Net als stemmen op de Dag Top Vijf van TMF en die nice bril scoren op I Love Techno. En in de tussentijd werd ik grote fan van Keane, MGMT, Air Traffic, Customs, The Subs en Nelly Furtado. De Jaren Nul waren BoémekeuhHh.'

Blockbusters in de bioscoop

Wat zijn 'De Jaren Nul' zonder iconische filmklassiekers? Kinepolis neemt iedereen mee op een trip down memory lane in de bioscoopzaal. Elke dag zal er een blockbuster uit het jaar dat centraal staat, worden vertoond in Kinepolis-zalen verspreid over heel Vlaanderen: Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Brussel, Brugge en Oostende. Dit zijn de tien films die terugkeren op het witte doek: American Psycho (2000), Moulin Rouge (2001), 8 Mile (2002), Kill Bill Vol. 1 (2003), Shrek 2 (2004), Walk The Line (2005), The Departed (2006), The Simpsons Movie (2007), Mamma Mia! (2008) en 500 days of summer (2009).



'De Jaren Nul', van woensdag 6 tot en met vrijdag 15 oktober op Studio Brussel. Kijk mee in de StuBru-app of via Telenet-kanaal 903, naar de virtuele studio live from Memory Lane.