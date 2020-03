Ruben Van Gucht ontmoet Olympische helden in 'De Kleedkamer'

Foto: Canvas - © VRT 2020

In de vijfde reeks van 'De Kleedkamer' blikt Sporza-journalist Ruben Van Gucht terug op de laatste zes edities van de Olympische Spelen. In elke aflevering ontvangt hij vier Belgische en Nederlandse Olympiërs.

Ze blonken uit in diverse sportdisciplines, maar deelden dezelfde Olympische droom. Hoe hebben ze die beleefd en wat heeft het leven na Olympia hen gebracht? Dat vertellen onder meer Fred Deburghgraeve, Robert Van de Walle, Axel Merckx, Kim Gevaert, Tia Hellebaut en Inge De Bruijn.

Het is precies 100 jaar geleden dat de Olympische Spelen in Antwerpen plaatsvonden: de enige keer ooit dat het grootste sportevenement ter wereld in ons land werd georganiseerd. Daarom nodigt Ruben zijn gasten uit op locaties die een link hebben met de Spelen in Antwerpen, van het Olympisch Stadion op het Kiel tot de Wellingtonrenbaan in Oostende.

Elke aflevering bevat ook opnieuw twee straffe portretten, onder meer van Haile Gebrselassie, Maurice Green, Gail Devers, Justine Henin, Blanka Vlasic en Nafi Thiam.

In totaal komen 36 topsporters aan bod en daar zijn deze keer ook heel wat vrouwen bij (16). Allemaal samen zijn deze Olympiërs goed voor 66 medailles in 14 verschillende sporten. Ze namen samen 102 keer deel aan de laatste zes Olympische Spelen: Atlanta 1996, Sydney 2000, Athene 2004, Peking 2008, Londen 2012 en Rio 2016. Elke aflevering belicht één van die edities. De afleveringen worden in willekeurige, niet-chronologische volgorde uitgezonden.

'De Kleedkamer' in cijfers

Enkele cijfers over de 36 Olympische sporters die aan bod komen in het vijfde seizoen van 'De Kleedkamer':

20 mannen – 16 vrouwen

9 verschillende nationaliteiten (22 Belgen, 6 Nederlanders, 2 Amerikanen, 1 Italiaan, 1 Kroatische, 1 Ethopiër, 1 Marokkaan, 1 Française en 1 Kazak)

Goed voor 66 medailles: 36 x goud – 15 x zilver – 15 x brons

Goed voor in totaal van 102 deelnames aan de Olympische Spelen

Goed voor 14 verschillende sporten: atletiek, zwemmen, judo, boogschieten, boksen, tafeltennis, tennis, mountainbike, wielrennen, voetbal, gewichtheffen, paardrijden, zeilen en hockey.

'De Kleedkamer', vanaf maandag 23 maart om 21.20 uur op Canvas.