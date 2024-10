Ronny Mosuse maakt radiodebuut op JOE Gold met reeks over ABBA

Goed nieuws voor alle fans van ABBA: vanaf morgen, zaterdag 26 oktober, brengt de digitale radiozender JOE Gold een vierdelige reeks die volledig in het teken staat van de Zweedse poplegendes.

In 'ABBA Forever' neemt zanger, muzikant én ABBA-liefhebber Ronny Mosuse de luisteraars vier weken lang, elke zaterdag om 12u00, mee op een muzikale reis langs de grootste hits en verborgen parels van het iconische kwartet.

In de eerste aflevering vertelt Ronny over hoe zijn liefde voor ABBA zo’n dertig jaar geleden tot een hoogtepunt kwam toen hij zijn eerste ABBA-cd kocht. 'Met mijn ABBA-cd’s stapte ik de tourbus van The Radios in. Ik steek een cd in mijn discman en druk op play', herinnert hij zich. 'Het eerste nummer knalt door mijn hoofdtelefoon en ik luister naar elk detail, elke seconde, elke noot. Voor het eerst besef ik: ABBA, dat zijn genieën. Ik was altijd al fan van hun muziek, maar toen ontdekte ik echt hoe die op geniale wijze in elkaar zit.'

Volgens Ronny is ABBA meer dan een hitmachine. Het Zweedse kwartet staat symbool voor genialiteit in de popmuziek. In 'ABBA Forever' zoekt hij samen met de luisteraars naar het geheim achter hun succes. Waarom blijven songs als Dancing Queen en Mamma Mia ook na al die jaren overeind? Wat maakt hun muziek zo ongeëvenaard? Ronny duikt met de luisteraars in het verhaal achter de iconische sound en bijzondere muzikale keuzes van ABBA.

Om de lancering van de nieuwe reeks 'ABBA Forever' extra glans te geven, bracht Ronny Mosuse eerder deze week voor het eerst ooit zélf een cover van ABBA in de ochtendshow bij Sven Ornelis en Anke Buckinx.

De reeks is vanaf 26 oktober vier zaterdagen lang om 12.00 uur te horen op JOE Gold, dé zender voor golden hits uit de jaren zestig en zeventig. Wie een aflevering mist, krijgt op dinsdagavond om 20.00 uur een herkansing. De uitzendingen zijn ook beschikbaar op JOE.be en in de JOE-app.