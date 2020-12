'Rode Neuzen Dag' zet mentale gezondheid bij jongeren meer dan ooit op de kaart in moeilijk 2020

Foto: Qmusic - © DPG Media 2020

Rode Neuzen Dag zag er dit jaar anders uit dan andere jaren. Geen Sportpaleisoptreden, geen grootse tv-show met publiek en geen rode neuzen verkoop. Wél 10 uur lang live muziek op radio, tv én online vandaag, voorafgegaan door maanden sensibilisering rond het mentale welzijn bij jongeren.

Enkele cijfers achter deze atypische Rode Neuzen Dag: bijna 60.000 jongeren keken naar de online weerbaarheidstraining ‘Rode Neuzen (k)Uur’, 800 scholen meldden zich aan als trotse Rode Neuzen-school en de OverKop-huizen - waar jongeren terecht kunnen voor laagdrempelige hulp - breiden uit van 5 naar 16.

Rode Neuzen Dag was dit jaar meer dan ooit nodig zegt Birgit Van Mol, ambassadrice van de actie: 'We hebben alles op alles gezet - binnen de coronalimieten - om aan jongeren te laten weten: Rode Neuzen Dag is er voor jou en we begrijpen dat het dit jaar écht niet gemakkelijk is. We werkten sinds maart naar vandaag toe met heel wat online initiatieven zoals 'Hoe is 't' & de Scholen(k)Uur en tv-programma's als 'Liefde voor Muziek - de Reünie' en een 'Telefacts'-uitzending waar zelfs onze koning zijn steentje wou bijdragen. Als grote rode kers op de taart was er vandaag de radio-uitzending 'Share Your Song'.'

'Share Your Song': marathonuitzending met 10 uur live muziek

Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie, Dorothee Dauwe, Vincent Fierens en Jolien Roets presenteerden de 10 uur durende radioshow 'Share Your Song'. Maar liefst 50 artiesten zongen live de verzoeknummers die mensen aangevraagd hadden met #ShareYourSong om zichzelf of een ander een duwtje in de rug te geven.

Rolf Sanchez beet om 8 uur de spits af met een wervelende 'Más, más, más'. Na hem volgde de hele dag lang een eindeloze lijst van artiesten met onder andere Clouseau, Stan Van Samang, Emma Bale, Hooverphonic, Gers Pardoel, Natalia, Bart Peeters, Nathalie Meskens en André Hazes.

André Hazes bracht de cover 'Passie' van Clouseau. Een cadeautje voor Gwen, het meisje dat meedeed aan het VTM-programma 'Liefde voor Muziek- de Reünie'. André werd halverwege de opnames van dat tv-programma ziek en heeft dat nummer niet voor Gwen kunnen zingen. Tot vandaag. De verrassing bij Gwen was via een live-verbinding compleet. Ze pinkte zelfs een traantje weg… van geluk.

Ook Tom Helsen kreeg het even moeilijk bij de start van zijn nummer 'How to save a life' dat hij zong op de oprit van het huis van Hannelore (16). Het meisje vroeg zijn nummer aan na jaren therapie en opnames in het ziekenhuis door haar psychische problemen. 'Ik moet even opnieuw beginnen', onderbrak de zanger zijn livenummer al na de eerste strofe, 'het verhaal van Hannelore heeft me echt gepakt.'

Maarten Vancoillie: 'We konden dit jaar dan geen Sportpaleis vullen, maar we konden wel liedjes spelen die jongeren steun geven. Want muziek helpt écht. Dat zag je ook letterlijk bij de jongeren die we via videocall belden in de show: van traantjes van ontroering tot uitbundig meezingen, we zagen het allemaal.' Zijn radiocollega Dorothee Dauwe vult aan: 'We hebben zoveel moedige verhalen gehoord vandaag van jongeren. Chapeau daarvoor. We denken ook extra aan onze Rode Neuzen Dag-ambassadeur Jens Dendoncker, die gisteren zijn moedig verhaal deelde vanuit het ziekenhuis. We sturen hem en al die fantastische jongeren vanuit het Rode Neuzen Dag-team heel veel steun.'

OverKop-huizen voor laagdrempelige hulp voor jongeren: van 5 naar 16

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke kwam ook langs bij Jolien en Vincent. Hij kondigde prompt een forse uitbreiding aan van het aantal OverKop-huizen. 'Het unieke concept, de grote nood bij jongeren en de promotie via DPG Media zorgden al voor een enorme aantrekkingskracht bij de bestaande OverKop-huizen. Bovendien is laagdrempelige hulpverlening naar jongeren toe nu meer dan ooit aan de orde. Vandaar dat ik 4,8 miljoen euro vrij maak om van 5 huizen naar 16 te gaan. Hoe meer laagdrempelige hulp voor jongeren er is, hoe beter.'

De eerste OverKop-huizen kwamen tot stand dankzij het door Vlaanderen ingezamelde geld tijdens Rode Neuzen Dag 2016. Ondertussen telt Vlaanderen er 5: in Oostende, Gent, Mechelen, Tienen en Genk. Jongeren tot 25 jaar kunnen er terecht voor allerlei leuke activiteiten. Maar het is vooral een veilige plek waar jongeren ook een luisterend oor vinden en beroep kunnen doen op professionele therapeutische hulp zonder een label opgeplakt te krijgen. Waar de nieuwe OverKop-huizen zullen komen, wordt volgend voorjaar bekendgemaakt.

'Dit jaar was Rode Neuzen Dag meer dan ooit nodig. We hebben vanuit DPG Media opnieuw onze communicatieve kracht voluit ingezet om te sensibiliseren rond de mentale gezondheid van jongeren in dit vreemde jaar. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden we het heel belangrijk om ons hiervoor blijvend in te zetten. Ons CSR-team is er ook in geslaagd om met OverKop een concreet antwoord te bieden op de grote nood aan opvang voor jongeren die het mentaal moeilijk hebben door een uniek concept te ontwikkelen en uit te rollen met veel succes. Dat de Vlaamse regering nu zorgt voor een verderzetting op lange termijn is niet alleen een enorme waardering voor onze maatschappelijke projecten maar ook een mooi voorbeeld van een zeer succesvolle publiek-private samenwerking', vertelt Kris Vervaet, CEO DPG Media België.

Belfius is partner-van-het-eerste-uur van Rode Neuzen Dag en blikt ook tevreden terug op deze toch wel atypische corona-editie. Dat bevestigt Olivier Onclin Managing Director Private, Business & Retail van Belfius: 'We zijn met Belfius al sinds het ontstaan van Rode Neuzen Dag een trouwe partner. Met enthousiasme en overtuiging, omdat Rode Neuzen Dag perfect aansluit bij ons DNA van een zinvolle en inspirerende bank-verzekeraar met een hart voor de Belgische samenleving. We willen niet alleen investeren in mensen die het goed hebben, maar ook in mensen met minder kansen of die het moeilijk hebben. In de onzekere periode waar we nu zitten, hebben heel wat jongeren het moeilijk. Rode Neuzen Dag is dus meer dan ooit relevant om het zelfvertrouwen van onze jongeren een boost te geven.'

Rode Neuzen Dag-weetjes

- Het is de vijfde editie van de actie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius

- Rode Neuzen Dag kwam in de eerste lockdown in het voorjaar met #RodeNeuzenDagTegenCorona: Instagram Live Sessies ‘Hoe is ‘t’ met Frances Lefebure, Julie Van den Steen en Sam De Bruyn, tips & tricks van experts en getuigenissen van jongeren. Bijna 20.000 jongeren volgden de live-sessies

- De Rode Neuzen (k)Uur - een online weerbaarheidstraining voor leerlingen - werd door maar liefst 60.000 leerlingen en leerkrachten gevolgd

- 89% van de Rode Neuzen-scholen in Vlaanderen laat weten dat Rode Neuzen Dag echt helpt om het taboe rond mentaal welzijn te doorbreken. Meer dan 70% gaat rond dit thema aan de slag in de klas in een ‘vervolgtraject’

- Meer dan 1 miljoen Vlamingen keken naar de speciale Liefde voor Muziek-reünie waar de cast van vorig seizoen deze keer niet voor elkaar, maar voor jongeren zong. Het Rode Neuzen Dag-lied Porselein werd er gelanceerd en staat nog steeds hoog in de hitlijsten

- De Liefde Voor Muziek-reünie was de officiële start van de Rode Neuzen Dag-actie #ShareYourSong: Vlaanderen werd opgeroepen om liedjes te delen die henzelf of anderen kracht geven

- Er werden maar liefst 4.000 nummers aangevraagd via Qmusic.be, de Q-app en HLN.be

- Het radioprogramma Share Your Song op Qmusic was goed voor 10 uur live muziek met 50 artiesten die meer dan 90 verzoeknummers speelden

- Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke investeert fors in de OverKop-huizen en zorgt voor een stijging van 5 naar 16 huizen

- Vlaams minister van wetenschapsbeleid Hilde Crevits maakt extra fondsen vrij in het kader van Rode Neuzen Dag. Die gaan naar drie wetenschappelijke onderzoeken rond psychisch welzijn bij jongeren aan de UGent en de KU Leuven via het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

- Rode Neuzen Dag kon dit jaar rekenen op de steun van het paleis. De Koning is al jaren fan van Rode Neuzen Dag en had dit jaar een gesprek met 2 jongeren over mentale problemen, wat te zien was in een speciale Telefacts NU-uitzending

- Via HLN staken heel wat lezers vanmorgen iemand een hart onder de riem met een persoonlijke song. 5 HLN-lezers werden verrast door Birgit van Mol die een live band bijhad om dat persoonlijk nummer te zingen

- Rode Neuzen Dag kent dit jaar ook heel wat steden en gemeenten die alle inwoners mobiliseerden zoals Puurs-Sint-Amands waar alle standbeelden een rode neus kregen

GO! Basisschool Graaf Van Egmont in Zottegem won de The Masked Singer-wedstrijd en kreeg vandaag de ‘ontmaskerde’ Gio - duiker - Kemper over de vloer

- Vlaanderen kleurde rood vandaag: heel wat jongeren en Vlamingen trokken vandaag iets roods aan om Rode Neuzen Dag te ondersteunen