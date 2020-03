Rode Neuzen Dag ondersteunt jongeren in coronatijden met 'boostpakket'

De maatregelen die genomen worden tegen corona hebben een impact op iedereen. In deze tijden wordt zeker de weerbaarheid van jongeren extra op de proef gesteld.

Rode Neuzen Dag, de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius die het mentaal, fysiek en sociaal sterker maken van jongeren als doel heeft, wil er ook in deze coronatijden zijn voor alle jongeren. Rode Neuzen Dag lanceert daarom vandaag, vrijdag 27 maart, #RodeNeuzenDagTegenCorona met een 'boostpakket' voor jongeren. Zo komen de meditatiepodcasts van 'That's Meditation Challenge' opnieuw online, geven experts tips and tricks via video’s en delen jongeren hun verhalen en adviezen om elkaar te helpen en dat allemaal op rodeneuzendag.be.

Sarah Van Gysegem, jongerenexpert bij de Gezinsbond en auteur van 'Typisch Tieners': 'Veel jongeren en kinderen hebben in deze coronatijden extra stress en angst, we merken dat ook cijfermatig: er worden overal meer oproepen van jongeren genoteerd die hulp zoeken. Ze zitten met vragen als 'zal ik nog slagen voor mijn examens?' en 'zal er iemand in mijn nabije omgeving ziek worden?'. Daarboven komt ook nog het gebrek aan perspectief: hoe lang zal dit alles nog duren? Zeker voor zij die opgroeien in een kwetsbare situatie of voor wie de broodnodige professionele begeleiding niet meer kan doorgaan, is het nu nog lastiger.'

'That's Meditation Challenge' van 'Safety First' en Tim Van Aelst terug online

Vorig najaar lanceerden Rode Neuzen Dag en de cast van 'Safety First' de 'That's Meditation Challenge'. Jongeren werden uitgedaagd om te mediteren met behulp van gratis online sessies. Die gratis meditatiepodcasts worden vanaf vandaag, vrijdag 27 maart, weer online gezet op rodeneuzendag.be. Volgens Tim Van Aelst, bedenker van 'Safety First', kan meditatie helpen bij onrust, angst en stress, wat zeker in deze coronatijden erg speelt.

Tim Van Aelst: 'Ik merk dat velen zich niet goed voelen op dit moment. Dan is meditatie een absolute aanrader. Het vraagt wel discipline in het begin en kan onmogelijk werken op heel korte termijn. Je kan niet verwachten om de fitness binnen te lopen en meteen een gespierd lijf te hebben. Mediatie is fitness voor het brein, een mentale douche zeg maar. Even al het vuil van je afschrobben. Mijn ervaring leert dat meditatie op lange termijn zorgt voor minder angst, minder stress, meer ideeën en meer creativiteit.'

Jongeren kunnen twee maanden lang elke dag, met één rustdag ertussen, minimum 5 minuten mediteren onder begeleiding van de warme stem van acteur Nico Sturm.

Tim Van Aelst vertelt in deze videoboodschap meer over het nut van meditatie:

Experten delen tips & tricks

Naast gratis meditatiesessies delen verschillende experten als Sarah Van Gysegem, psychiater Dirk De Wachter en OverKop-professionals geregeld tips & tricks. Via video’s geven ze adviezen over hoe jongeren mentaal, fysiek en sociaal weerbaar kunnen blijven. De video’s zijn terug te vinden via rodeneuzendag.be.

Jongeren helpen jongeren: Stien Edlund doet alvast mee

Jongeren kunnen niet alleen leren van experts, maar ook van elkaar. De komende weken getuigen verschillende jongeren via rodeneuzendag.be over hoe zij de coronamaatregelen beleven, welke behoeftes ze hebben en hoe ze daarmee omgaan. Zo weten jongeren dat ze niet alleen zijn. Jongeren kunnen ook door #RodeNeuzenDagTegenCorona mee te nemen op hun socials mensen bedanken met een leuke foto of video: de leerkracht die er ondanks de afstand toch is, een zorgverlener die iemand uit de familie of vriendenkring helpt, een vriend die flauwe moppen stuurt en zorgt voor een lach op je gezicht.

Vlogster Stien Edlund geeft alvast het goede voorbeeld en zet haar schouders mee onder het initiatief. Stien gaat een vlog maken waarin ze haar vrienden en familie bedankt. Die zal vanaf vanavond, vrijdag 27 maart, te zien zijn op haar TikTok met verwijzing naar #RodeNeuzenDagTegenCorona.

Bewegen met Moving Lives ten voordele van Rode Neuzen Dag

Moving Lives, een initiatief gesteund door Sport Vlaanderen, lanceert ook vandaag, vrijdag 27 maart, de uitdaging om samen 40.075 kilometer (omtrek van de wereld rond de evenaar) te bewegen en zo geld in te zamelen voor het Rode Neuzen Fonds dat hiermee laagdrempelige hulp voorziet voor jongeren zoals OverKop. Vanuit het idee ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ is Rode Neuzen Dag enorm blij met dit initiatief en nodigt iedereen uit om hier aan mee te doen. Alle informatie hierover is te vinden op rodeneuzendag.be.

Blijf Rode Neuzen Dag steunen

Wil je graag zelf nog extra helpen om jongeren mentaal, sociaal en fysiek weerbaarder te maken? Dat kan door een gift te doen voor Rode Neuzen Dag via BE70 0960 6060 6025. Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf €40. Al het ingezamelde geld gaat naar het Rode Neuzen Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, en zal gebruikt worden voor de OverKop-Huizen van Rode Neuzen Dag in Vlaanderen.

Die OverKop-huizen bieden laagdrempelige eerstelijnshulp aan voor jongeren. Omdat de huizen op dit moment moeten sluiten door de corona-maatregelen, wordt er extra ingezet op live chatmomenten, waar elke jongere vragen kan stellen. De huizen willen ook in het post-coronatijdperk jongeren opvangen die gevolgen dragen van de crisis.