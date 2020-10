Robyn binnenkort helemaal weg uit 'Familie'

Sinds enkele dagen is Robyn terug te zien in 'Familie' in de aanloop van het huwelijk van haar moeder met Patrick. Maar haar terugkeer is van korte duur. Jits Van Belle verdwijnt definitief uit de soap.

Tussen Benny en Robyn zal het niet meer goed komen. Al hoopten de fans op een reünie van het koppel, actrice Jits Van Belle die Robyn speelt, heeft zelf bevestigd dat ze binnenkort voorgoed uit 'Familie' verdwijnt.

De makers van 'Familie' hebben beslist dat het verhaal van Robyn in 'Familie' afloopt. En dat vindt de actrice zelf heel jammer, zo gaf ze al aan. In maart verdween Robyn uit 'Familie' om zich in een klooster te gaan bezinnen nadat haar relatie met Benny (Roel Vanderstukken) op de klippen was gelopen. In werkelijkheid ging Jits Van Belle meespelen in enkele theaterstukken en dat kon ze niet combineren met de opnames van 'Familie'.

Eén en ander opent nu de weg voor Benny om een nieuwe relatie aan te knopen. De kijkers van 'Familie' zagen al toenadering tussen hem en Vanessa (Karen Damen). Worden de twee verliefd? De toekomst zal het uitwijzen.

Bron: Het Nieuwsblad