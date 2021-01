Robsons en Dempsons en vergeten liefdes in 1e 'NRJ Open Studio'

Elke zaterdag zet NRJ de studiodeuren open voor jongeren met talent, goesting n een boodschap. Zet je schrap voor de eerste NRJ OPEN STUDIO met Robbe Boons, Dempsey Hendrickx en hun kompanen van de Belgische Improvisatieliga.

Zij brengen zaterdag vanaf 17.00 uur een wervelende show rond vergeten liefdes, met o.a. pratende dansvloeren, rode oortjes en live gebrachte ukulele-jingles. Kortom een niet-te missen, energieke totaalshow.

Dempsey Hendrickx kennen we van de 'Helden' op Ketnet, 'De Buurtpolitie', 'Instafamous' of 'Pagina Niet Gevonden' bij 'Iedereen Beroemd'. Deze 33-jarige Antwerpenaar speelt al enkele jaren bij de BIL en zal ons zaterdag als dj Dempsons verbazen door zijn diepte-interviews met de dansvloer van de AB of de zak van Sinterklaas, maar ook met zijn gedichten voor inbellende luisteraars.

Robbe Boons is 29 en redacteur bij verschillende televisieprogramma’s. Hij is de bezieler van het Charme Offensief, een podcast waarin mensen verbijsterende maar mooie en grappige verhalen vertellen. Als dj Robsons brengt hij zaterdag fake of echte weetjes over bepaalde hits en probeert hij de harten van de luisteraars te veroveren op basis van hun eigen hobby's. Hij zorgt ook voor live-jingles, op de ukelele!

Dankzij Robsons en Dempsons maken de NRJ-luisteraars kennis met de BIL, Vlaanderens eerste improvisatiegezelschap dat dertig jaar geleden al ontstond. De BIL speelt een Canadees format waar ze samen scènes uit het niets creëren en alles wat je ziet is ter plekke verzonnen oftewel geïmproviseerd. De improteams nemen het tegen elkaar op in een heuse 'patinoire', compleet met sportshirts en strenge scheidsrechters (waar het publiek live sloffen naar mag gooien als ze het oneens zijn met de fouten die gefloten worden). Ze spelen het improformat live in heel Vlaanderen, ook online en nu zaterdag dus live op de radio in NRJ OPEN STUDIO.

​​​​​Samen met de luisteraars en nieuwe NRJ-dj Leen Gijs, die ook impro-ervaring heeft, brengen Robsons en Dempsons zaterdag ook 'Woord Vervolgd'. Daarvoor hebben ze hulp nodig. Stuur via de NRJ-app een woord door en sta zelf maar in voor de gevolgen...