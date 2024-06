Robin Vissenaekens nieuwe programmadirecteur Play Nostalgie en Nostalgie Plus

Robin Vissenaekens is vanaf 22 juli de nieuwe programmadirecteur van radiozenders Play Nostalgie en Nostalgie Plus. Vissenaekens was de laatste 8 jaar als channel manager verantwoordelijk voor radiozender JOE en alle digitale afgeleiden daarvan.

Robin stond ook mee aan de wieg van Willy, was in het verleden netcoördinator van MNM en heeft al een hele televisiecarrière, voor en achter de schermen, achter de rug. In zijn nieuwe rol zal Robin de dagelijkse, inhoudelijke leiding over beide zenders op zich nemen en toezien op een continue stroom van entertainment en informatie voor de luisteraars.

Play Nostalgie, de nieuwe naam van Nostalgie, werd in augustus 2023 gelanceerd. Die lancering werd in goede banen geleid door Jo Nachtergaele als station manager. Jo heeft eerder dit jaar aangegeven dat hij zich opnieuw wat meer op losse, creatieve en crossmediale projecten binnen de organisatie wil concentreren, en zal dat na de overdracht aan Robin deze zomer doen.

Tom Klerkx, CEO Radio: 'We hebben het afgelopen jaar grote stappen gezet, zowel met Play Nostalgie als met Nostalgie Plus. We zijn daarbij sterk gegroeid, als merk, maar ook als organisatie. In alle geledingen van het team zijn we op zoek gegaan naar versterkingen om de ambities die we hebben waar te maken. In dat kader wil ik in de eerste plaats Jo Nachtergaele bedanken voor de stappen die hij daarvoor met ons team heeft gezet. Daarnaast ben ik blij dat we Robin Vissenaekens vandaag kunnen aankondigen als programmadirecteur. Robin brengt een schat aan ervaring en passie voor radio mee naar zijn nieuwe functie. Met zijn uitgebreide achtergrond in de radiowereld en zijn bewezen vermogen om succesvol innovatieve en luisteraarsgerichte programma’s te creëren, is hij de juiste keuze om onze mooie radiomerken en ons team verder de toekomst in te leiden. Ik heb in het verleden graag en succesvol samengewerkt met Robin, ik kijk er naar uit om weer samen aan de slag te gaan.'

Robin Vissenaekens, programmadirecteur: 'Play Nostalgie en Nostalgie Plus staan bekend om hun brede en diverse muziekaanbod en zijn daarbij een onmisbaar onderdeel van de Vlaamse luisterervaring. Ik wil me graag inzetten om deze traditie voort te zetten en te versterken, met een frisse blik op programmatische vernieuwing en een scherp oor voor wat de luisteraars wensen. Ik kijk er dan ook naar uit om met het getalenteerde team samen te werken en ervoor te zorgen dat onze luisteraars de meest gevarieerde muziekmix van Vlaanderen blijven ervaren. We zullen blijven innoveren en ervoor zorgen dat elke uitzending zowel entertainend als informatief is.'

Jo Nachtergaele, afscheidnemend station manager: 'Ons eerste radioseizoen met Play Nostalgie zit er bijna op. We zijn goed vertrokken en de bouwstenen de toekomst zijn gelegd, een heel boeiend traject was dat. Ik ben fier op de grote stappen die we gezet hebben, op de ambities die we konden concretiseren in een nieuw merkverhaal, een nieuwe programmering en een fantastisch vernieuwd team. It happens here! Ik zal met heel veel goesting, samen met Robin en ons Play Nostalgie-team voortbouwen aan dit nieuwe mediaverhaal.'