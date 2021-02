Robbie Williams voor het eerst op één met 'Angels' in de 'Top 500 van de 90's'

Foto: Qmusic - © DPG Media 2021

'Angels' van Robbie Williams is het beste nummer uit de jaren '90 volgens de Qmusic-luisteraars. Dat maakten Qmusic-dj's Vincent Fierens en Jolien Roets zonet bekend op de radio.

De Britse popzanger staat voor de eerste keer op nummer 1 in de 'Top 500 van de 90's'. Qmusic-dj’s Sean Dhondt en Jolien Roets brachten voor de gelegenheid een eigen versie van 'Angels' en sloten daarmee een week vol nostalgie af.

Robbie Williams stoot de Backstreet Boys van de troon, die dit jaar met 'Everybody (Backstreet's Back)' op de derde plaats staan. Het zilver is voor 'On And On' van X-Session, meteen ook de hoogst genoteerde Belgen in de lijst. Nog nooit haalde het nummer zo een hoge notering. Gene Thomas was deze week nog te gast bij het Qmusic-ochtendduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe, waar hij vertelde dat het eigenlijk niet de bedoeling was om in de pop-dance-groep te zitten.

Beluister hier de versie van 'Angels' door Qmusic-dj’s Sean Dhondt en Jolien Roets:

Clouseau is de populairste band

Clouseau is de populairste band volgens de Qmusic-luisteraars. Ze stemden Koen en Kris Wauters maar liefst 11 keer in de 'Top 500 van de 90's', waarvan drie nummers in de top 100: 'Afscheid Van Een Vriend' op 25, 'Nobelprijs' op 37 en 'Daar Gaat Ze' op 95. Ook de Spice Girls en de Backstreet Boys staan veelvuldig in de lijst met respectievelijk 8 en 7 noteringen.

De top 10 van de 'Top 500 van de 90's':

1. Robbie Williams - Angels

2. X-Session - On And On

3. Backstreet Boys - Everybody (Backstreet's Back)

4. Britney Spears - Baby One More Time

5. AC/DC - Thunderstruck

6. Snap! - Rhythm Is A Dancer

7. Captain Jack - Captain Jack

8. Gorki - Mia

9. Spice Girls - Wannabe

10. Nirvana - Smells Like Teen Spirit

Wie niet genoeg kan krijgen van de 90's kan ook 24 op 24 blijven luisteren naar 'Q-90’s'. De digitale zender brengt non-stop de beste nummers uit de jaren 1990 tot en met 1999 en is te beluisteren via Qmusic.be en in de Q-app.