'RIP 2020' toont nu al de nieuwe kandidaten voor het tweede seizoen van 'The Masked Singer'

In de vierde aflevering van 'RIP 2020' op woensdag 16 december om 20.40 uur gaan Guga Bal, Nathalie Meskens, Ruth Beeckmans en Jonas Van Geel opnieuw op zoek naar de onderwerpen, personen, gebeurtenissen en tv-programma's die ons wl hebben doen lachen in dit rampjaar.

Hét succesprogramma van 2020 was 'The Masked Singer'. 'RIP 2020' toont een exclusieve blik achter de schermen van de audities voor de tweede reeks. Het speurdersteam, bestaande uit Jens Dendoncker (Guga), Julie Van den Steen (Nathalie) en Karen Damen (Ruth) keurt een reeks mogelijke deelnemers voor seizoen twee.

Alsof corona nog niet genoeg was, woedde er dit jaar in ons land ook een oorlog. Een YouTube-oorlog weliswaar, tussen influencers Celine en Michiel (Nathalie en Guga) en Acid (Jonas). Zijn zij bereid de strijdbijl te begraven in het vredegerecht van rechter Stéphanie Joncheere (Ruth)? Dat ziet de kijker in 'RIP 2020' in een speciale aflevering van 'De Rechtbank'.

Kerstmis komt steeds dichterbij en terwijl veel mensen de details van de bezoek- en toiletregeling nog proberen te begrijpen, weet 'RIP 2020' al hoe de virologen het gaan aanpakken. In de tuin van Steven Van Gucht (Jonas), rond een vuurkorf met Marc Van Ranst (Ruth) en Lieven Annemans (Guga) en onder het gezellige gezoem van een politiedrone.

Voor muziek zorgt Hooverphonic (Jonas en Guga), al wist RIP 2020 niet goed of ze dat in dit jaaroverzicht met frontvrouw Geike Arnaert (Nathalie) of Luka Cruysberghs (Ruth) moesten doen.

'RIP 2020', woensdag 16 december om 20.40 uur op VTM.