Reserveer gratis voor 'Iedereen Klassiek'

Het programma van 'Iedereen Klassiek' is bekend en het is er weer een om duimen en vingers af te likken. Je laten raken door jong of te ontdekken talent? Genieten van grote namen?

Wil je verrast worden door eigentijdse uitvoeringen van oude meesters? Of heb je zin om te dansen op klassieke muziek? De volledige, erg gevarieerde programmatie vind je op klara.be. Wil je zeker zijn van je plaats? Reserveer dan gratis je tickets.

Reserveer gratis

Reserveren voor 'Iedereen Klassiek' kan via klara.be en is helemaal gratis. Ook op concertgebouw.be, aan de balie van In&Uit Brugge of telefonisch via de gratis ticketlijn 078 15 20 20 kun je reservaties maken. Je kunt maximaal voor drie voorstellingen reserveren, tot vijf tickets per voorstelling. Kun je toch niet komen? Bedankt om dan te annuleren, zo kunnen vrijgekomen plekken naar andere liefhebbers.

Klara organiseert dit muziekfeest samen met Concertgebouw Brugge, Brugge Plus en de Stad Brugge. Heel de stad wordt ingepalmd: je vindt 'Iedereen Klassiek' niet alleen in het Concertgebouw, maar ook in de Stadsschouwburg, het Conservatorium, de Sint-Salvatorskathedraal, op de Markt en in verschillende straten in de Brugse binnenstad.

Thuisblijvers hoeven niets te missen: 'Iedereen Klassiek' is ook te volgen op Klara en VRT MAX.

'Iedereen Klassiek', zaterdag 29 oktober van 9.30 tot 19.00 uur in Concertgebouw Brugge en de Brugse binnenstad, van 10.00 tot 18.00 uur op Klara en VRT MAX.