Regi feat. Jake Reese & OT winnen de 'Radio 2 Zomerhit 2020' met 'Kom wat dichterbij'

Foto: VRT - © Joris Bulckens 2020

Na een spetterende muziekshow vanuit Blankenberge werd zonet de winnaar van 'Radio 2 Zomerhit 2020' bekendgemaakt. Niemand minder dan Regi feat. Jake Reese & OT mogen de Zomerhit mee naar huis nemen.

De luisteraars van Radio 2 en de kijkers van Eén brachten massaal hun stem uit, waarna Regi uiteindelijk de gegeerde prijs in ontvangst mocht nemen voor het nummer 'Kom wat dichterbij'.

'Kom wat dichterbij' is ontegensprekelijk een enorme hit in Vlaanderen. Het nummer staat al 21 weken op 1 in de Vlaamse Ultratop 50. Daarmee komt Regi dicht bij het record van 22 weken, dat momenteel op naam staat van 'Zoutelande' (BLØF en Geike Arnaert). Het nummer haalde ondertussen ook dubbel platina met meer dan 40.000 verkochte exemplaren.

Regi werd de 'Radio 2 Zomerhit' overhandigd door Walter Grootaers, die exact dertig jaar geleden zelf de Zomerhit won met De Kreuners voor hun grote hit 'Ik wil je'. Ter ere van die memorabele gelegenheid openden De Kreuners de show met een denderend optreden.

'Radio 2 Zomerhit 2020' was een bijzondere editie om nooit te vergeten. De spetterende muziekshow moest het door de coronacrisis voor het eerst zonder livepubliek op de dijk van Blankenberge stellen, maar dat lieten Radio 2 en Eén niet aan hun hart komen. Samen zetten ze alles op alles om er een onvergetelijke gebeurtenis van te maken. Bart Peeters en Siska Schoeters bouwden samen met de genomineerden en het publiek een groot, zomers feest, vol optredens en interactie met de kijkers en luisteraars. Zo werd er dit jaar voor het eerst gewerkt met een digitaal livepubliek. Enthousiaste kijkers over heel Vlaanderen konden vanuit hun woonkamer deelnemen aan de zomerse muziekshow en deelden hun mooiste verhalen over de genomineerde artiesten met Bart Peeters en tv-kijkend Vlaanderen.

Het digitale livepubliek en het publiek thuis konden daarnaast genieten van spetterende optredens van de tien genomineerde artiesten. Bart Kaëll en Raymond van het Groenewoud kwamen langs en verrasten de kijkers met een unieke cover van Raymonds 'Chachacha' uit 1981. Die cover kadert binnen Het Jaar van Raymond, waarmee Radio 2 de artiest een jaar lang in de bloemetjes zet ter ere van zijn zeventigste verjaardag.

Ook De Kreuners gaven het beste van zichzelf, exact dertig jaar nadat ze zelf de 'Radio 2 Zomerhit' in ontvangst mochten nemen voor hun grote hit 'Ik wil je'. Zanger Walter Grootaers reikte symbolisch de 'Radio 2 Zomerhit' uit aan Regi. Ter ere van de dertigste verjaardag van het Kreuners-album 'Hier en nu' zet Radio 2 De Kreuners trouwens een hele dag in de bloemetjes op zondag 23 augustus.