Recordopkomst voor Warmathon: 52 907 lopers geven alles in Kortrijk, Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven en Beringen

Foto: © VRT 2019

Maandag 23 december vond de laatste Warmathon plaats in Beringen. Nog nooit kwamen zo veel mensen in Limburg op de been voor de Warmathon.

8700 deelnemers liepen op de mijnsite be-MINE in Beringen voor het goede doel dat zij belangrijk vinden. Dat was goed voor een totaalbedrag van 95 265 euro voor de 2088 goede doelen van De Warmste Week. Thomas Vints, burgemeester van Beringen gaf het goede voorbeeld en liep een rondje voor vzw Een Hart voor Moeders.

Ook in Beringen kwamen er opnieuw een heleboel actievoerders langs om te vertellen over hun inzet voor De Warmste Week aan de MNM-dj’s in de actietent en radiostudio. Zo kwam Ilska Mussen vertellen over de infoavond over borstkanker die ze organiseerde in samenwerking met een gynaecologe. Dat deed ze voor het zorghuis in Limburg. Marcel De Petter en Jack Waldeyer - in de jaren 70 allebei jachtpiloten - stelden hun eigen straaljager open ten voordele van Fonavibel. Met hun Sensation Flight geven ze mensen de kans om in de cockpit een virtuele vlucht in en rond Sint-Truiden te doen. En Celine Baeten uit Pelt breidde samen met haar oma Aline Gubbels oorwarmers voor Kom op tegen Kanker: 'Het was oma haar idee. Ze had altijd restjes garen over en zo kwamen we op het idee om er oorwarmers mee te maken.'

De afgelopen zes dagen gaven in totaal 52 907 deelnemers alles voor hun zelfgekozen goed doel op de Warmathon. De Warmathon trok achtereenvolgens van Kortrijk naar Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven en Beringen. In Beringen werd zonet het eindbedrag van maar liefst 717 274 euro bekendgemaakt. Regi sloot de Warmathon muzikaal af.

Dit is het aantal lopers op de zes locaties van de Warmathon:

Kortrijk: 9828 lopers

Brussel: 6129 lopers

Gent: 11 000 lopers

Antwerpen: 8750 lopers

Leuven: 8500 lopers

Beringen: 8700 lopers