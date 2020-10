RAPHA is MNM Rising Star 2020

Foto: MNM - © VRT 2020

Donderdagavond is RAPHA op MNM uitgeroepen tot de winnaar van 'MNM Rising Star 2020'. 'Ik ben super blij dat ik dit heb gewonnen! Dit is een kans waarvan ik nooit had gedacht dat ik die zou krijgen', zo zegt ze.

'Ik wil iedereen bedanken die op mij heeft gestemd en zeker ook mijn vrienden en familie, zonder hen zou ik hier niet staan. Zelf kan ik het nog steeds niet geloven puur omdat ik het niet had verwacht. Ik ben erg benieuwd naar dit nieuw avontuur vol nieuwe ervaringen. Dit is echt een droom die uitkomt', aldus RAPHA.

Wie is RAPHA?

RAPHA is de artiestennaam van Rapha Kuabe Atekaze, ze is 18 jaar en komt uit Hove. Rapha studeert Media en Entertainment Business. Ze werd voor Rising Star ingeschreven door een vriendin. Als tiener volgde ze een musicalopleiding maar ze stond nog nooit alleen op een podium. Dankzij Rising Star stond ze voor haar eerste optreden meteen op het podium van het Sportpaleis.

'MNM Rising Star'

Onlangs startte jongerenzender MNM met MNM Rising Star voor het vierde jaar op rij de zoektocht naar hét strafste nieuwe muzikale talent in Vlaanderen. Alle MNM-luisteraars konden de afgelopen weken muzikaal talent dat dringend ontdekt moest worden met de radiozender delen. Na een succesvolle inschrijfperiode selecteerde de MNM-jury uit honderden inzendingen 3 finalisten.

JUUL, MAUDE en RAPHA namen het tegen elkaar op in een bloedstollende finale waarbij ze midden in het Sportpaleis een cover brachten. Naast de beoordeling van een professionele jury met onder andere Regi konden de MNM-luisteraars sinds woensdagavond stemmen op hun favoriet. RAPHA ging lopen met de titel en volgt zo Chapter Two op als vierde 'MNM Rising Star' en zal dus nog vaker te horen zijn op MNM.