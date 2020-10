Radiozender Willy rockt al 1 jaar

Foto: Willy - © DPG Media 2020

Willy heft nu zondag 11 oktober de gitaren op zijn eenjarig bestaan. Vorig jaar schoot de rockzender als eerste digital only station uit de startblokken. Speciaal voor de gelegenheid, presenteert Sofie Engelen - Willy-dj van het eerste uur - nu zondag tussen 13.00 en 16.00 'Willy's Verjaardagsshow'.

In die exclusieve uitzending blikt ze, samen met alle andere Willy-dj's Wim Oosterlinck, Luc & Eppo Janssen, Marcel Vanthilt, Stijn Meuris, Iwein Segers, Andries Beckers, Cedric Maes, Annelies Orye en Jan Van Den Bossche, terug op de meest memorabele momenten bij Willy van het afgelopen jaar.

Willy-dj Sofie Engelen: 'Willy is begonnen als een zotte droom en ik ben blij dat ik daar als één van de eerste believers volmondig 'ja' tegen heb gezegd. We zijn letterlijk van nul gestart, maar wel met tonnen ambitie. Ondertussen hebben we een heel trouwe fanbase die nog elke dag groeit, hebben we supergrave bands over de vloer gehad en is onze eigen Willy-bende aangevuld met toppers als Wim Oosterlinck, Luc & Eppo Janssen en Marcel Vanthilt.'

Willy heeft er een stevig jaar opzitten. In 1 jaar tijd noteert de zender al talloze live sessies van bands als Compact Disk Dummies, Absynthe Minded, Stef Kamil Carlens en K’s Choice. De jonge zender wist ook heel grote internationale namen te strikken voor de Free-Willy sessies op vrijdag als Editors en Sum 41. Daarnaast was Willy de eerste radiozender die een staalharde metalshow introduceerde, een eigen 'Belgian Music Matters LP' lanceerde, werden er gitaren en versterkers weggegeven aan luisteraars en knallen de opper-Willy's vooral elke dag de beste platen door de radio.

Een mijlpaal: meer dan 100.000 streamstarts per week

Willy ademt elke dag muziek en heeft na 1 jaar heel wat trouwe fans. Willy haalde in de eerste week van september de kaap van 100.000 wekelijkse streamstarts. Dat is een verdubbeling in groei sinds januari 2020. De 'Riff Top 100', waarin de meest iconische gitaarrifs werden gedraaid, zorgde voor de beste dag tot nu toe. Ook radiobeest Wim Oosterlinck heeft zijn start bij Willy niet gemist en zorgde voor de tweede hoogdag dit jaar.

Luister naar Willy via de website willy.radio, DAB+, het Radioplayer-platform, via smartspeakers (commando: 'Hey Google, praat met Willy Radio') en bij Telenet op kanaal 931.

Willy op de voet volgen? Dat kan via Willy’s Facebookpagina en Instagram.

Eén jaar Willy in één uitzending: 'Willy's Verjaardagsshow', zondag 11 oktober tussen 13.00 en 16.00 uur.