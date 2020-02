Radiostudenten van zes Vlaamse hogescholen krijgen professionele radio-uren bij MNM

Voor het zevende jaar op rij slaan VRT-jongerenzender MNM en zes Vlaamse hogescholen de handen in elkaar voor hun studentenproject 'Student Late Night'.

Vanaf maandag 3 februari krijgen jonge mediastudenten drie weken lang een intensieve masterclass in de studio’s van de radiozender. MNM-dj’s Evelyn De Backer en Bart De Raes begeleiden de studenten tijdens hun stage.

De studenten volgen allemaal een mediaopleiding aan een van deze scholen: AP Hogeschool (Antwerpen), Howest (Kortrijk), Hogeschool PXL (Hasselt), Arteveldehogeschool (Gent), RITCS School of Arts (Brussel) en Thomas More (Mechelen). Vanaf maandag 3 februari zullen zij elk twee dagen een radioprogramma maken onder de noemer 'Student Late Night'. Dat wordt van maandag tot en met donderdag van 22 tot 23 uur uitgezonden.

Annemie Gulickx, nethoofd MNM: 'Het is mooi om te zien hoe enthousiast de radiostudenten van 'Student Late Night' al weken op voorhand aan hun programma's werken om dan met de nodige zenuwen de studio binnen te stappen. Elk jaar opnieuw ontdekken we op MNM zo nieuwe talenten, de mediamakers van morgen.'

Springplank

Zeven jaar geleden sloegen MNM en de Vlaamse hogescholen voor het eerst de handen in elkaar voor het studentenproject. Sindsdien heeft het al heel wat jongeren aan een boeiende job bij de radio geholpen. Zowel MNM-dj's Cato Peeters, Sen De Paepe als Dorianne Aussems gingen vast aan de slag bij MNM dankzij het project. En ook de twee wing-dj's van Peter Van de Veire, Kawtar Ehlalouch en Wanne Synnave, waren voor het eerst op MNM te horen tijdens 'Student Late Night'.

Wanne Synnave, MNM-dj: 'Het moment dat je voor het eerst live bent op de leukste zender van het land is onbeschrijfelijk! 'Student Late Night' is ook een enorme opstap naar verdere stappen op de radio. Ik had een jaar geleden nooit gedacht dat ik nu elke ochtend Vlaanderen mee wakker zou mogen maken, maar kijk, hier staan we nu. Het is geweldig dat MNM zo veel kansen geeft aan jong radiotalent om te groeien en zich te laten horen aan Vlaanderen.'

De hogescholen komen in deze volgorde aan bod:

Maandag 3 en dinsdag 4 februari: AP Hogeschool Antwerpen

Woensdag 5 en donderdag 6 februari: RITCS School of Arts Brussel

Maandag 10 en dinsdag 11 februari: Arteveldehogeschool Gent

Woensdag 12 en donderdag 13 februari: Howest Kortrijk

Maandag 17 en dinsdag 18 februari: Thomas More Mechelen

Woensdag 19 en donderdag 20 februari: Hogeschool PXL Hasselt

Volg 'Student Late Night':

- van maandag tot en met donderdag tussen 22 en 23 uur op MNM

- via de MNM-app of op MNM.be

- op Facebook via MNMbe

- op Instagram via mnmbe