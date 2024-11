Radio2 zet de spotlight op veertig jaar Clouseau

Clouseau bestaat 40 jaar en dat laat Radio2 niet zomaar passeren. Vanaf vandaag tot vrijdag 8 november staat alles in het teken van de band rond Koen en Kris Wauters. De Radio2-luisteraar viert mee: de zender geeft 125 tickets weg voor hun concertreeks in het Sportpaleis!

125 tickets

Eind december staat Clouseau voor de 125ste keer in het Antwerpse Sportpaleis. Dat doen ze niet één, niet twee, maar dertien keer na elkaar! Ze vieren hun veertigjarig bestaan en Radio2 viert mee. Nog de hele week lang geeft Radio2 125 tickets weg voor de concerten. Wie wil jij graag eens meenemen naar Clouseau?

Niet alleen Clouseau staat in het Sportpaleis. Radio2 ging de afgelopen weken al op zoek naar geschikte warm-up. Niet makkelijk, en dus riepen ze de hulp in van de Radio2-luisteraar. Na een wekenlange zoektocht en enkele spannende live-optredens tijdens 'Radio2 Oh La La', werden er vier winnaars geselecteerd door Koen en Kris Wauters.

'Oh La La'

In 'Radio2 Oh La La' ontvangt Kim Debrie heel de week iemand die een belangrijke rol speelde in de carrière van Clouseau, persoonlijk of professioneel.

Maandag 4 november: Zita Wauters, dochter van Koen

Dinsdag 5 november: muzikant Vincent Pierens

Woensdag 6 november: Jo Hermans en Tom Lodewyckx, muzikanten uit de band

Donderdag 7 november: Bruno Jacobs en Bert de Beleyr, crew die elk concert in goede banen leidt

'Radio2 Oh La La', van 18.00 tot 20.00 uur op Radio2 en VRT MAX.

Daarnaast komt er ook een A Capella La-versie van de hit 'En Dans'. Hoe kunnen artiesten van bij ons hun grote hits nóg beter maken? Eenvoudig: door alle instrumenten weg te halen. En ze te vervangen door menselijke stemmen, van de A Capella La-groep Impact. En met die stemmen hebben we met onze artiesten nieuwe versies gemaakt van hun klassieke songs. Een nieuwe traditie om onze artiesten te eren én hun songs heruit te vinden.

'Clouseau40'

Clouseau mag 40 kaarsjes uitblazen! Dat viert Radio2 met het programma 'Clouseau40'. Radio2-dj Peter Van de Veire viert vier zondagen in december de band. Elke aflevering blikken Peter, Koen en Kris terug op een decennium Clouseau. En dat doen ze op een bijzondere plek: zaal Eldorado in Humbeek. In deze zaal stelde de band al zo goed als elk album voor.

Radio2-dj Peter Van de Veire: 'Hoe zou 'Eau De Clouseau' geroken hebben en waarom is dat nooit op de markt gebracht? Hoe pijnlijk waren de verschillende momenten dat Koen en Kris afscheid moesten nemen van bandleden? Maar vooral: hoe dankbaar zijn de broers voor de voorbije 40 jaar? Ze vertellen er over alsof het de eerste keer is. Ik was vooral onder de indruk van hun nederigheid want tenslotte gaat het hier over de beste Nederlandstalige band die we ooit gehad hebben. Als je dacht dat je alles wist over Clouseau: vergeet het. Koen en Kris nemen jou en mij mee in de wereld van Clouseau. En vertellen zelfs of er ooit een Clouseau50 komt. Merci mannen. Het is een voorrecht.'

'Clouseau40', vanaf 1 december elke zondag van 8.00 uur tot 10.00 uur op Radio2 en VRT MAX. Daarna ook te bekijken via VRT MAX als video.