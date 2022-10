Radio2 pakt uit met grote burgemeestersbevraging over energiecrisis

Het is hét onderwerp van gesprek: onze energiefactuur. Iedereen is ermee bezig, ook de lokale overheden. Radio2 vroeg aan alle burgemeesters in Vlaanderen en Brussel: wat doen de steden en gemeenten om hun energiekosten te beperken en hoe helpen ze hun burgers om dat ook te kunnen doen?

De resultaten hoor je vanaf vandaag op Radio2 en lees je op radio2.be en VRT NWS. Je ontdekt er heel specifiek hoe het er in jouw gemeente aan toegaat.

Opvallende resultaten

OCMW's worden overspoeld met vragen. Sinds begin september krijgen ze een pak meer energievragen binnen, in vergelijking met de maanden ervoor. Zowel in de grote steden als in kleinere gemeenten is er veel vraag naar hulp. Er komen nieuwe cliënten over de vloer die vroeger geen enkele link hadden met het OCMW. De verwachting is dat de komende maanden nog veel meer mensen zullen aankloppen.

Ook de gemeenten zelf zoeken oplossingen om te besparen. Zo wordt op veel plekken de thermostaat enkele graden lager gezet. Heel wat burgemeesters geven aan dat ze ook (gaan) besparen op gemeentepersoneel. Niet alleen de hoge energiekosten zijn de oorzaak voor die besparing, ook de vele loonindexaties wegen door op de begroting.

Interactieve kaart

Radio2 maakt naast radioberichten en artikels ook een digitale kaart van Vlaanderen en Brussel. Daarop kun je jouw stad of gemeente opzoeken en ontdekken wat die doet voor haar burgers. Heel wat burgemeesters geven in een video persoonlijk wat uitleg. In samenwerking met VRT Innovatie plaatste Radio2 in alle regio’s een automatische babbelbox waarvoor de burgemeesters hun inwoners rechtstreeks te woord konden staan. Daarnaast lees je op de digitale kaart ook wat je zult voelen van de energiecrisis in jouw gemeente: wordt de ijspiste geschrapt, worden de belastingen verhoogd of mag er niet meer gedoucht worden in de plaatselijke sporthal?

Uitgebreid onderzoek

Radio2 stelde de vragenlijst op in samenwerking met prof. dr. Herwig Reynaert. Professor Reynaert is aan de Ugent Gewoon Hoogleraar Politieke Wetenschappen en voorzitter van het Centrum voor Lokale Politiek. Enerzijds gaat de bevraging over de energiefactuur van de steden en gemeenten zelf en wat de grootste energieverslinders zijn om aan te pakken. Anderzijds wordt er gekeken naar hoe gemeenten hun inwoners bijstaan in deze crisis. Radio2 polste ook hoe het bij de burgemeesters thuis gesteld is: zet hij of zij de thermostaat en graadje lager of doucht hij of zij minder vaak of minder lang dan vroeger om energie te sparen?

Radio2 stuurde alle 319 Vlaamse en Brusselse burgemeesters een bevraging over de energiecrisis. Van 140 gemeenten kwam de vragenlijst ingevuld terug. 7 van de 13 centrumsteden deden mee. Sommige gemeenten die deelnamen gaven aan dat de energiecrisis nog in volle ontwikkeling is en dat ze daarom niet op alle vragen een antwoord konden formuleren.

Projectleider Kaat Mendonck: 'Dit thema is heel actueel en nog in volle ontwikkeling. Dagelijks verschijnen er berichten over geschrapte schaatspistes of straatverlichting die gedoofd wordt. Met de interactieve kaart biedt Radio2 een overzicht van alle Vlaamse en Brusselse gemeenten. We focussen op wat jij en ik zullen voelen, aan den lijve, en wat we zullen merken in onze eigen gemeente en portemonnee.'

Nog meer energie op Radio2

Het is duidelijk: de energiecrisis staat hoog op de agenda van onze overheid, zeker ook op regionaal niveau. Maar ook de burger zelf is er intensief mee bezig. Radio2 biedt daarom de mogelijkheid aan de luisteraars om tips en tricks met elkaar te delen. Op maandag 17 oktober is er de grote Radio2 Energiedag. Wat doe jij zelf om energie te besparen en zuiniger te leven? Over welke goedkopere energiebronnen ben jij enthousiast? Tegen welke problemen loop jij aan en met welke vragen zit jij? Op 17 oktober kun je dat delen met alle Radio2-luisteraars.

De maandag daarop start 'De Inspecteur' met een themaweek over gas. Van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28 oktober focust Sven Pichal vijf dagen lang op de gasproblematiek en de torenhoge prijzen. Hij zoekt naar oplossingen en alternatieven, praat met specialisten en ervaringsdeskundigen en helpt waar hij kan. Waarom moeten we van het gas af? Wat zijn de alternatieven en zijn die wel voor iedereen haalbaar? En wat moet dat allemaal kosten?

Radio2 Energiedag, maandag 17 oktober op Radio2, VRT MAX en radio2.be.

'De Inspecteur': themaweek over gas, van maandag 24 tot en met vrijdag 28 oktober op Radio2, VRT MAX en radio2.be.