Radio2 heeft eindelijk antwoorden op prangende vragen

Na het succesvolle eerste seizoen vorig jaar, gaat Radio2 ook deze zomer op zoek naar geheimzinnige verhalen die tot de verbeelding spreken.

In 'Radio2 Mysteries' kom je eindelijk antwoorden te weten op prangende vragen of verneem je meer over raadselachtige vertellingen die al jaren de ronde doen. Ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag vind je op VRT NU ook nieuwe afleveringen van 'Achter de Artiest'. Hierin wordt de entourage belicht van populaire zangers en zangeressen van bij ons. Zo krijg je meteen een heel persoonlijk beeld van de artiest zelf.

Radio2 zoekt het uit

In juli en augustus spelen de redacties van Radio2 in Limburg, Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen opnieuw voor detective in hun regio. Reporters trekken als mysteriejagers door heel Vlaanderen en Brussel om maar liefst veertig onopgeloste raadsels, onverklaarbare voorvallen en vreemde gebeurtenissen uit te pluizen. Die mysteries uit jouw buurt ontrafelen ze samen met jou. Elke dag kun je zelf meespeuren in 'Radio2 Start je Dag', 'Radio2 Middag' en via de Radio 2-app.

Volgende week zoekt Radio2 naar antwoorden op deze vragen:

West-Vlaanderen: Hoe komt het dat er een Oostende in Argentinië ligt?

Oost-Vlaanderen: Wat zit er in de gesloten fles die teruggevonden is onder een standbeeld in Maldegem?

Antwerpen: Waar is de beker van Europacup II die KV Mechelen won in 1988?

Vlaams-Brabant: Waarom is de vondst van een boomstamgraf in Huizingen zo uitzonderlijk?

Limburg: Hoe komt het dat Radio2 cruciaal was voor de ontdekking van Jacques Brel?

Tijdens het weekend kun je de onderzoeken van de voorbije week nalezen en herbeluisteren op VRT NWS. Zo hoorde je de afgelopen dagen alles over de verdronken stad onder Kinrooi, de Heuvellandse smokkelaar Maria Butterbille, de Meetjeslandse volkssport ‘krulbollen’, Duitse soldaten die begraven zijn onder het meer van Keerbergen en hoe motorbende Outlaws een illegaal concert van AC/DC organiseerde. De acht opvallendste mysteries zullen in de loop van juli en augustus ook te beluisteren zijn als podcast, via VRT NU. Daar kun je ook de reeks van vorig jaar nog eens beluisteren.

'Radio2 Mysteries', elke weekdag van juli en augustus in 'Radio2 Start je Dag' tussen 6.00 en 8.00 uur en in 'Radio2 Middag' van 12.00 tot 13.00 uur op Radio2, via de Radio2-app en op radio2.be | ook op VRT NWS en VRT NU.

Hoe zijn Vlaanderens populairste artiesten écht?

Radio2 heeft een groot hart voor artiesten van bij ons en steunt hen volop. Maar hoe zijn die grote talenten écht? Normaal gezien zie je alleen wat er op het podium gebeurt, maar hoe gaat het er backstage aan toe? Begin dit jaar zocht Radio2 dat uit bij drie bekende zangers en zangeressen, in de succesvolle videoreeks 'Achter de Artiest'. Naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag op 11 juli worden er deze zomer opnieuw drie topartiesten in de schijnwerpers gezet. Of beter gezegd: de muzikanten en entourage áchter de sterren. Zij geven je een unieke blik achter de schermen en zo krijg je een persoonlijk beeld van de artiesten.

In deze reeks komen we meer te weten over de grote ster van het moment Metejoor, singer-songwiter met een internationale uitstraling Meskerem Mees en publiekslieveling-sinds-jaren Willy Sommers. Wie kan de afleveringen beter voorstellen dan de artiesten zelf en vooral: de mensen áchter hen?

Aflevering 1: Metejoor

Joris van Rossem, alias Metejoor: 'Mensen zeggen na een optreden altijd dat ze het zo’n beleving vonden. En dan vraag ik wat ze er dan precies zo goed aan vonden. ‘Gewoon, de band. Jullie zijn oprecht en echt’, zeggen ze dan. En dat vind ik het mooiste compliment, dat wij echt worden genoemd.'

Michael Asnot (gitarist): 'Het feit dat Joris er zo op hamert dat wij allemaal samen ons ding doen, zorgt ervoor dat wij een familie zijn geworden. Wij staan allemaal met onze neuzen in dezelfde richting.'

Lisa van Rossem (zangeres): 'Om met mijn broer op het podium te staan, is voor mij heel geruststellend. Soms kijken we in elkaars ogen en begrijpen we: dit doe je hier toch maar mooi en we kunnen dat samen doen.'

Aflevering 2: Meskerem Mees

Meskerem Mees: 'Frederik speelt cello en af en toe zingt hij eens. Tja, wat doen wij nog op een podium? Wij kijken een beetje naar elkaar en lachen eens als iemand een fout maakt. Dat is heel tof. Wij amuseren ons een beetje, hè.'

Frederik Daelemans (cellist): 'Het is heel intiem om met twee op het podium te staan. En dat geeft een dynamiek die zeer uniek is. Verder dan dat moet je ook écht goed overeen komen.'

Aflevering 3: Willy Sommers

Willy Sommers: 'Naast mijn vaste backing vocal Corina, zijn het jonge dertigers. Ik zeg vaak als grap dat het mijn zonen konden zijn. Ik ben de ouderdomsdeken op het podium, hè. Ik wil bij deze mijn band bedanken voor hun inzet, enthousiasme en professionaliteit!'

Corina Braemt (backing vocals): 'Na 33 jaar samen op de planken, kennen we elkaar natuurlijk zeer goed. We weten wat we aan elkaar hebben. Met de jongens erbij is het ook heel tof, want het is een jonge band. Voor Willy is dat ook leuk, want hij kent zijn nummers natuurlijk al lang en nu worden zijn nummers in een fris jasje gestoken.'

Tim Toegaert (gitarist): 'Ik denk vooral dat we zorgen voor de nodige jonge energie. En Willy vindt dat ook heel leuk. Ik herinner me nog de eerste keer dat we Als een leeuw in een kooi repeteerden. Toen bracht ik de rustige gitaarintro voorzichtig aan, maar vroeg hij onmiddellijk of ik het niet wat neiger kon spelen.'

Het tweede seizoen van 'Achter de Artiest' staat nu op VRT NU. Ook de eerste reeks, over Bart Peeters, Laura Tesoro en Niels Destadsbader, kun je er bekijken.

'Achter de Artiest', drie afleveringen over Metejoor, Meskerem Mees en Willy Sommers op VRT NU.