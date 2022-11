Radio2 dankt honderden voetbalvrijwilligers

FC Wéldoeners is een groot succes! Met deze actie zet Radio2 de duizenden voetbalvrijwilligers van Vlaanderen in de schijnwerpers. Die zetten zich met hart en ziel in voor hun ploeg.

Als zij er niet waren, zouden er ook geen matchen zijn. Dat de Vlaamse voetballiefhebbers hier ontzettend dankbaar voor zijn, werd duidelijk door de honderden warme reacties die Radio2 kreeg.

Het WK voetbal zorgt voor spanning, emoties en plezier. Maar niet alleen onze Rode Duivels trappen tegen een bal, in elk Vlaams dorp is er wel een voetbalclub waar er met veel passie gesport én gesupporterd wordt. En geen voetbalfeest zonder ontelbare vrijwilligers die zich week in week uit inzetten voor hun ploeg. Ze wassen de truitjes, kalken de lijnen of voorzien de spelers van de nodige verfrissingen. En #tisaanons om hen te bedanken!

Luisteraars bewieroken hun vrijwilligers

De sterren van de zijlijn zijn onmisbaar. Dat vindt Niels Destadsbader ook. Hij vroeg de voorbije weken aan de Radio2-luisteraars: wie zijn de strafste vrijwilligers van Vlaanderen? Vele honderden kanjers werden door voetballiefhebbers uit alle provincies naar voren geschoven. Samen vormen ze de mooiste voetbalploeg van het land: FC Wéldoeners.

Zo is er de 82-jarige Rik die zich al jaar en dag inzet voor de Koninklijke Stormvogels in Haasrode. Zowel spelers als supporters zijn ontzettend dankbaar voor zijn grote inspanningen. Hij krijgt van hen dan ook veel vriendschap en liefde. In augustus overleed zijn vrouw en op haar begrafenis stonden meer dan tachtig voetballertjes, in uniform, aan de kerk. Dat was voor hem een grote steun.

Voetbal is vaak ook een familiezaak. Neem nu Dieter, die bij Olympic Ledegem onder andere het gras maait, de velden klaarmaakt en de kleedkamers onderhoudt. Dat doet hij vaak samen met zijn vader Luc. Zus Elien kuist op haar beurt de kantine. En ook tantes, nonkels, neven en nichten helpen regelmatig een handje.

En zo zijn er nog heel wat andere prachtige verhalen van enthousiaste, gedreven en onbaatzuchtige vrijwilligers. Kijk maar eens op radio2.be.

Samen supporteren in de kantine

Alle vrijwilligers verdienen het om in de bloemetjes te worden gezet, maar enkelen krijgen een bijzondere verassing van Niels Destadsbader. Daarvoor krijgt hij hulp van Linde Merckpoel.

Linde ging op bezoek bij enkele Wéldoeners, met haar vlogcamera en een mooie bos bloemen. In Hamme merkt Linde dat de spelers van Vigor Wuitens niet zonder Jackie en Liliane kunnen. Terwijl hij de kleedkamers poetst, wast zijn vrouw Liliane de uitrustingen van de hele club. Op het terrein van KFC Eppegem leert ze Francis kennen, een man met een groot hart voor de scheidsrechters die tijdens de matchen alles in goede banen leiden. In Meldert gaat ze kijken hoe vier gemotiveerde mannen de dertig enthousiaste vrouwen van voetbalploeg Stinne Girls trainen. En Linde maakt ook kennis met krukkenvoetbal. Ze zet de spotlights op Yves, voorzitter van Amp Football Belgium én trainer van de Red Flamingo's, ons nationale voetbalelftal voor mensen met een amputatie. Linde haar FC Wéldoeners-vlogs vind je op VRT MAX.

En Niels trekt er ook zelf op uit om vrijwilligers persoonlijk te bedanken. Hij doet dat op de dagen dat onze Rode Duivels spelen op het WK, zodat hij samen met hen kan supporteren tijdens de match. Tussen 10 en 12 uur maakt hij FC Niels & Wiels vanuit het Wintercircus in Gent en in de namiddag trekt hij naar een voetbalkantine ergens in Vlaanderen. Dit kun je live volgen in Villa Sporza op Eén. Op radio2.be en de sociale media van Radio2 vind je extra sfeer in video en verhalen.