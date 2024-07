Radio2 BeneBene wordt Radio Bene en belooft de tijd van je leven

Vanaf vandaag luister je naar VRT Radio Bene, de nieuwe digitale radiozender die zorgt voor de tijd van je leven. Met de mooiste evergreens en de beste artiesten van bij ons.

Je kan er genieten van de hits van onze gevestigde waarden en je ontdekt nieuw aanstormend muzikaal talent op VRT Radio Bene.

'De nieuwe VRT Radio Bene klinkt heel herkenbaar met evergreens en hits die goed in de oren liggen en die je een goed gevoel geven. Je zet Radio Bene op als je zorgeloos wil genieten en wegdromen met herinneringen van vroeger of dagdromen met de verhalen van vandaag. En vooral, je hoort op Radio Bene ook bekende stemmen die alles aan mekaar praten tussen 6.00 uur in de ochtend en 18.00 uur. Ik ben vooral heel blij met 3 nieuwe vaste presentatoren en veel artiesten die er zullen zijn in de zomer. En voor het najaar hebben we al mooie acties gepland met de 'Radio Bene Evergreen 1000' als hoogtepunt', aldus ​Rino Ver Eecke, nethoofd VRT Radio2/VRT Radio Bene.

De bekende en vertrouwde stemmen blijven uiteraard present in de programmatie van VRT Radio Bene: Herbert Verhaeghe, Cathérine Vandoorne, Peter Verhulst, Lars De Groote, Vanessa Vanhove, Peter Hermans, Luc Appermont en Guy De Pré.

'Ze vragen mij wel eens.. waar haal je de energie om elke ochtend 'Radio Bene Klaarwakker' te presenteren? Heel simpel: uit de luisteraar die al van voor zes uur berichten stuurt… en uit de muziek die vaak voor verrassende verhalen zorgt', vertelt Herbert Verhaeghe.

Naast de vertrouwde presentatoren krijgt VRT Radio Bene versterking van twee monumenten uit de Vlaamse muziek en showbizz: Barbara Dex en Belle Perez. Barbara presenteert 'Radio Bene Gewoon Genieten' tussen 10.00 en 12.00 uur. Belle kan je horen tussen 16.00 en 18.00 uur tijdens 'Radio Bene Goed Gezind'. Beiden hebben zich geëngageerd om er te zijn als de vaste stemmen Cathérine Vandoorne en Vanessa Vanhove op vakantie zijn.

'Zo blij om deze zomer weer deel te mogen uit te maken van het Radio Bene-team. Ik presenteer maar liefst vijf weken lang 'Radio Bene Goed Gezind'. Radio Bene draagt de Vlaamse muziek een warm hart toe en ik zorg graag voor wat extra zon in je radio!', juicht Belle Perez.

En ook Barbara Dex heeft er zin in. 'Ik vind het super tof om 'part of the team' te mogen zijn bij Radio Bene. Ik kijk er naar uit om een aantal weekjes de radiomicrofoon over te nemen van Cathérine Vandoorne. Het belooft een heerlijke zomer te worden met heel veel muziek van bij ons! Ik heb er alvast zin in!'.

Tijdens de zomer komen nog heel wat bekende namen Radio Bene versterken. In de namiddag bij de 'Radio Bene Topcollectie' krijg je niemand minder dan Willy Sommers, Celien Hermans, Peter Vanlaet, Wim Soutaer en Bart Kaell als gastpresentator te horen.

En nog meer bekend volk versterkt Radio Bene: Yannick Bovy hoor je heel de zomer in 'The Rat Pack', op zondag tussen 18.00 en 20.00 uur.

'Crooners, swing en big band is mijn muzikale wereld. Ik was natuurlijk al fan van 'The Rat Pack' en mocht heel wat keren meewerken aan 'The Rat Pack in Concert'. Nu is het dan ook helemaal geweldig dat ik het programma twee maanden zelf mag presenten bij Radio Bene. Wat is er mooier dan mijn passie voor The Great American Songbook met de luisteraars te delen. Ik heb de afgelopen weken goed naar Vanessa geluisterd. Ik hoop haar trots te maken', vertelt Yannick Bovy.

Op weekdagmiddagen tussen 12.00 en 13.00 uur komt het programma vanuit Blankenberge. Kim Debrie, Benjamien Schollaert en Anja Daems draaien een uur lang zomerhits. Als je langskomt aan de studio op de zeedijk aan de Belgium Pier kan je hen aan het werk zien. In het weekend, op zaterdag en zondag, maak je kans op een vakantie of een DAB+radio.

VRT heeft een groot hart voor artiesten van bij ons. Om die nog meer in de schijnwerpers te zetten, werd op 25 april 2020 Radio2 Benebene in het leven geroepen. Eerst alleen nog te beluisteren als muziekstream via de Radio2-app en radio2.be, sinds 1 november 2021 ook op DAB+. Nu maakt Radio2 Benebene een nieuwe start als de nieuwe digitale radiozender VRT Radio Bene.

VRT Radio Bene beluister je via DAB+, VRT MAX, digitale televisie of smartspeakers.