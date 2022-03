Radio 2 vindt meer dan 1.000 nieuwe Wéldoeners

Radio 2 Wéldoeners zit erop. In totaal gaven meer dan 1.000 luisteraars zich op als nieuwe vrijwilliger. Een hele reeks Radio 2-stemmen, bekende gezichten en zelfs alle Vlaamse partijvoorzitters staken afgelopen week hun handen uit de mouwen.

Door het aanhoudende geweld in Oekraïne lanceerden Radio 2 en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk ook een Wéldoeners voor Oekraïne. Luisteraars met een groot solidariteitshart kunnen zich nog steeds opgeven om lokale besturen in Oekraïne te helpen. Ook bestaande organisaties kunnen via weldoeners.be om hulp vragen.

Bekend Vlaanderen in beweging

David Van Ooteghem vervulde afgelopen week samen met een hele reeks Radio 2-collega's verschillende vacatures op verschillende locaties. Onder meer Kim Debrie, Siska Schoeters, Daan Masset, Benjamien Schollaert en Cathérine Vandoorne gingen aan de slag.

Ook Gers Pardoel, Peter Vanlaet, Saartje Vandendriessche en Koen Crucke vrijwilligden mee. Tot zelfs alle Vlaamse partijvoorzitters. Zo droegen Joachim Coens, Egbert Lachaert, Bart De Wever, Tom Van Grieken, Connor Rouseau, Raoul Hedenbouw en Meyrem Almaci elk hun steentje bij.

David Van Ooteghem: 'Ik heb deze week mensen ontmoet die nog nooit vrijwilligerswerk hadden gedaan en het zo tof vonden dat ze het zullen blijven doen! Heel mooi ook om te zien met hoeveel enthousiasme onze luisteraars deze week de handen uit de mouwen hebben gestoken.'

Enkele hoogtepunten

- Kim Debrie ging vogelkooien uitkuisen en een vogel vrijlaten bij VOC Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen.

- Erhan Demirci ging met David het water op om het kanaal in Brussel properder te maken bij Canal it up.

- Verkeersman Hajo Beeckman verzorgde katten bij Zwerfkat Wommelgem.

- Siska Schoeters volgde mee een training om een assistentiehond op te leiden bij Canisha vzw.

- Joachim Coens werkte mee in de bar van Dienstencentrum Den Hoek in Westkapelle.

- Raoul Hedenbouw reed voor vzw Axi met een riksja senioren rond in Antwerpen.

- Tom Van Grieken werd vrijwilliger bij vzw Allemaal Poezen in Kruibeke.

- Gers Pardoel en David gingen langs bij kinderkamp Roeland vzw waar kinderen met een migratieachtergrond Nederlands leren.

- Conner Rouseau ging koffie en cava schenken bij Castrohof in Sint-Niklaas.

- Koen Crucke en David gingen naar het Jan Yperman Ziekenhuis om mensen aan de nierdialyse te entertainen.

- Bart De Wever ging in de tuin werken bij De Hofkamer in Antwerpen.

- Sandra Bekkari trok naar de voedselbank in Oost-Vlaanderen om voedselpakketten te verdelen.

- Egbert Lachaert ging koekjes bakken bij Ankerpunt Heverlee, een organisatie die zich inzet voor kinderen jongeren en hun gezinnen.

- Saartje Vandendriessche en David gingen in een depot mee sorteren bij Help Oekraïne Edegem.

- Meyrem Almaci doet vrijwilligerswerk bij MIWA in Sint Niklaas waar ze zwerfvuil mee opruimt.

1.000ste vrijwilliger

David Van Ooteghem ging deze namiddag langs bij Csilla Kobzos, de 1.000ste vrijwilliger die zich inschreef op weldoeners.be. Zij mocht samen met haar dochter Katalin een Wéldoeners-trofee in ontvangst nemen.

Csilla Kobzos: 'Ik ben destijds ook als vluchteling naar België gekomen vanuit ex-Joegoslavië (Hongaarse minderheid). Via Radio 2 Wéldoeners zou ik graag mijn steentje bijdragen om de Oekraïners te helpen.'

Radio 2 Weldoeners: doe mee, zoek een geschikte vacature en stel je kandidaat op weldoeners.be.