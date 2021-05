Radio 2 viert de 'Beste Buren' op zaterdag 8 mei

Foto: Radio 2 - © VRT 2021

Vanaf zaterdag begint de zon weer te schijnen. Niet alleen omdat de terrassen heropenen, maar ook omdat Radio 2 alle buren in Vlaanderen in de kijker zet met 'Beste Buren'. Regen of niet, met goede buren schijnt de zon altijd.