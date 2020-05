Radio 2 presenteert 'De Songfestival Top 40'

Radio 2 zorgt ervoor dat we dit jaar op onze favoriete Eurovisie-nummers kunnen stemmen. Op zaterdag 16 mei van 13.00 tot 16.00 uur maakt Radio 2 samen met de luisteraars (net als vorig jaar) 'De Songfestival top 40', gepresenteerd door Iris Van Hoof.

Luisteraars konden de afgelopen week stemmen op hun favorieten onder alle deelnemers van het Eurovisiesongfestival, zowel nationaal als internationaal. Tijdens deze Top gaat Showbizz Bart in gesprek met artiesten die een band hebben met het Eurovisiesongfestival. Onder andere Barbara Dex, Laura Tesoro, Lisa del Bo, Tom Dice, Nicole & Hugo en Alex Callier van Hooverphonic komen langs.



Luisteraars kunnen deze gesprekken volgen in de app en vragen stellen aan de artiesten. In de dagen voordien wordt er in De Topcollectie ook aandacht besteed aan het Eurovisiesongfestival. Opvallende juryleden, ex-deelnemers en presentatoren, onder wie Luc Appermont, Marcel Vanthilt en Peter Van de Veire, vertellen hun straffe verhalen van vroeger.

'De Songfestival Top 40', zaterdag 16 mei van 13.00 uur tot 16.00 uur op Radio 2.



