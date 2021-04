Radio 2 organiseert grote Singalong met 1000-koppig koor

Foto: Radio 2 - © VRT 2021

Zin om te zingen? Noteer zondag 19 december dan met stip in de agenda. Samen met topdirigent Hans Primusz laat Radio 2 maar liefst 1000 luisteraars meezingen met de beste hits en grootste klassiekers op de Radio 2 Singalong in deSingel in Antwerpen.