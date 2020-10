Radio 2 maakt een 'statusupdate' van de digitale revolutie

Foto: Radio 2 - © VRT 2020

We zijn allemaal online verbonden... maar verstaan we de digi-taal eigenlijk wel? Radio 2 maakt volgende week een 'statusupdate' van de digitale revolutie.

Waar staan we met onze technologie vandaag, en waar gaan we naartoe? Met What's next maakt Radio 2 een week lang de digitale balans op in 'De Inspecteur', 'De Madammen' en 'Spits'.

What's next op radio

Van vriendschapsfraude over cyberveiligheid, ook onder het digitale gras dreigen er fraudeurs en adders te zitten. Wat is een goed paswoord en wat is die befaamde tweestapsverificatie nu eigenlijk? 'Inspecteur' Sven Pichal zoekt het uit en geeft de luisteraars praktische tips. Maar ook: wat heeft de digitale revolutie ons al allemaal gebracht als consumenten? Kan iedereen wel mee met alle technologie zoals apps, en lopen consumenten geen zaken mis?

'De Madammen' ontrafelen dan weer de geheimen van Instagram (hoe krijg je ontzettend veel volgers en hoeveel verdient een influencer?). Ze hebben het over zelfrijdende auto's en andere toekomstige technologieën die eraan zitten te komen.

David Van Ooteghem onderzoekt in 'Spits' hoe ver het staat met de spitstechnologie bij ons. Nemen computers al onze jobs over? Gaan we met z'n allen op de maan wonen? Leiden we straks een luilekkerleventje omdat robots onze taken overnemen of maken we binnenkort organen in een labo? David stuurt ook reporters uit om een kijkje te nemen achter de schermen van onze Belgische innovatieve tech-bedrijven.

'Wilt ge eerst eens kijken naar mijne gsm?'

Op radio2.be wordt volgende week meteen ook dé grootste frustratie van een familiebezoek aangepakt: het 'Wilt ge eerst eens kijken naar mijn gsm/tablet/computer?'-halfuur. Dat beruchte eerste halfuur dat jongeren bij hun ouders, tante, nonkel of grootouders binnenstappen en waar die laatsten een device in hun handen steken waar een technisch probleem mee is. Meestal is dat probleem zelfs niet zo ingewikkeld maar gaat het om een smartphone die 'vol' zit, een paswoord dat vergeten is of een bestand dat niet doorgestuurd raakt. Radio 2 to the rescue: surf naar radio2.be en de Radio 2-socials voor eenvoudige handleidingen van de meest voorkomende problemen en start een familiefeest weer zoals het écht moet: met gezelligheid, een drankje en een ongepaste vraag over je privéleven.

'What's Next', van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober op Radio 2, via de Radio 2-app, de Radio 2-socials en radio2.be.