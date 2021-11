Radio 2 Bene Bene en StuBru De Tijdloze nu ook digitaal op DAB+

VRT Radio versterkt zijn aanbod op DAB+ met twee submerken. Zowel Radio 2 Bene Bene als StuBru De Tijdloze zijn al bestaande populaire radioprogramma's én digitale muziekstreams in de apps. Vanaf nu worden ze ook beschikbaar op DAB+.

'Met dit extra aanbod versterken we de verdere digitalisering van het radiolandschap', zegt manager VRT Radio & Audio, Els Van de Sijpe.

Els Van de Sijpe, manager VRT Radio & Audio: 'Nu al is 38% van het luistervolume in Vlaanderen digitaal. DAB+ trekt deze evolutie als digitale opvolger van FM, met complementair luisteren via webspelers, apps of via digitale tv. Een rijker aanbod zal het digitaal luisteren verder versnellen. Met Radio 2 Bene Bene geven we de artiesten van bij ons nog een extra duw in de rug. En de vele fans van 'De Tijdloze' vragen al langer om de populaire online stream van StuBru ook naar DAB+ te brengen.'

Radio 2 Bene Bene

'Radio 2 Bene Bene' is naast een bestaande stream in de app van Radio 2 ook een dagelijks live radioprogramma op Radio 2, tussen 18.00 en 20.00 uur, met focus op muziek van bij ons en livesessies van Vlaamse muzikanten.

Niels Destadsbader: 'Radio 2 heeft altijd al een serieuze boon gehad voor muziek van bij ons, maar dit is toch echt wel goed nieuws. Wij Vlamingen zijn vaak erg bescheiden, en dat mag, maar we mogen best ook fier zijn op wat er hier allemaal gemaakt wordt. Als je dan weet dat er nu op DAB+ een muziekstream komt met alleen maar liedjes en artiesten van eigen bodem, dan vind ik dat een hele goeie zaak.'

StuBru De Tijdloze

'De Tijdloze' gidst op zaterdag- en zondagochtend de StuBru-luisteraars doorheen de tijdloze canon van pop en rock. Sinds september gaat Roos Van Acker in De Tijdloze 12 elke middag samen met de luisteraars op zoek naar twaalf tijdloze nummers in een thema. Roos is ook al jarenlang de vaste stem van de succesvolle eindejaarslijst op Studio Brussel.

Roos Van Acker: ''De Tijdloze' is in het weekend intussen een vaste afspraak voor veel Studio Brussel-luisteraars. Als een tijdloze, muzikale rots in de branding. We kregen al ontelbare keren de vraag of we De Tijdloze niet op DAB+ konden aanbieden. Het is dan ook fantastisch dat het eindelijk zover is. Zo blij dat onze luisteraars nu kunnen genieten van de beste tijdloze platen, en dat werkelijk altijd en overal!'

Radio 2 Bene Bene en StuBru De Tijdloze vervolledigen het aanbod van de VRT op DAB+. Naast de radiomerken Radio 1, Radio 2, Studio Brussel, MNM en Klara geniet iedereen al langer van non-stop klassieke muziek op Klara Continuo en non-stop hits op MNM Hits. VRT NWS op DAB+ brengt de meest recente nieuwsbulletins.

DAB+ luisteren is gratis via de digitale ether. DAB+ is sinds begin 2021 standaard aanwezig in alle nieuwe wagens, conform een Europese richtlijn.

Feestelijke start

Op maandag 1 november vieren Radio 2 en Studio Brussel de start van Radio 2 Bene Bene en StuBru De Tijdloze op DAB+ met specials en liveshows vanaf 10.00 uur.

'Radio 2 Bene Bene 90 Week' met Niels Destadsbader

'Radio 2 Bene Bene' viert in stijl, met een exclusieve Vlaamse versie van de 90 Week. Benjamien Schollaert, Niels Destadsbader en Will Tura trappen Radio 2 Bene Bene op DAB+ samen live af om 10.00 uur. Na de extra muzikale aftrap hoor je Ann Reymen van 12.00 tot 13.00 uur, gevolgd door een show met Vanessa Vanhove en Iris Van Hoof. Tussen 17.00 en 18.00 uur heeft Anja Daems een uur lang een Vlaamse artiest te gast.

De rest van de 'Radio 2 90 Week', tot en met vrijdag 5 november, lopen er op Radio 2 Bene Bene dagelijks twee live programma's. Telkens tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 17.00 en 18.00 uur. Voor de rest is er non-stop muziek van bij ons. Op zondag 7 november sluit Radio 2 de nostalgische week af met Guy De Pré in een speciale 'De Pré Historie' met enkel artiesten van bij ons, en 'Radio 2 Bene Bene 40' uit de jaren 90 met Peter Hermans.

'De Tijdloze 100' uit 1987 met Kirsten Lemaire en Jan Hautekiet

'De Tijdloze' van Studio Brussel wordt 35 jaar, en om dat te vieren draait Studio Brussel op maandag 1 november nog eens de allereerste 'Tijdloze 100', uit 1987. Jan Hautekiet (StuBru-presentator van toen) en Kirsten Lemaire (StuBru-presentatrice van nu) gaan samen 35 jaar terug in de tijd.

Vanaf zaterdag 18 december telt Studio Brussel af naar de laatste dag van het jaar met 'De Tijdloze Countdown'. Op oudejaarsdag volgt ten slotte de lijst der lijsten om het jaar mee af te sluiten: 'De Tijdloze 100', met de honderd beste platen aller tijden.