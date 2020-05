Radio 2 bedankt deze week alle 'Helden van de zorg' en de 'Beste Buren'

Foto: Radio 2 - © VRT 2020

Na de succesvolle actie Helden van de dag bedankt Radio 2 deze week de Helden van de zorg en de Beste Buren. Radio 2 lanceerde aan het begin van de paasvakantie de verbindende actie Helden van de dag.

Met deze actie wil De Grootste Familie van Vlaanderen heel wat mensen en beroepsgroepen die in coronatijden volop in de weer zijn voor iedereen in de schijnwerpers zetten. De bakker, de slager, de boer, de verpleger, de buschauffeur, de pakjesbezorger... Ze werden de voorbije weken massaal bedankt door de luisteraars van Radio 2.

Radio 2 kreeg via de app meer dan 1000 hartverwarmende berichten per dag van luisteraars die hun bakker, postbode, boer… in de bloemetjes wilden zetten. Gemiddeld zorgde Helden van de dag alleen al voor 35.000 unieke bezoekers per dag in de Radio 2-app. Met nog andere acties, zoals de Beste Buren huiskamerconcerten, steeg dit vaak tot meer dan 50.000 unieke bezoekers.

Rino Ver Eecke (nethoofd Radio 2): 'Radio 2 staat altijd heel dicht bij de luisteraars. Daarom willen we er zeker óók zijn als het nodig is. Samen met alle luisteraars wil Radio 2 iedereen die in deze vreemde tijden een hart onder de riem steken. Het is hartverwarmend om te merken dat er zo ontzettend veel positieve reacties waren op onze initiatieven Helden van de dag en Beste Buren. Bedankt aan iedereen die ervoor zorgt dat we elke dag kunnen doorgaan in Vlaanderen. Samen staan we sterk.'

Helden van de zorg

Als sluitstuk wil Radio 2 ook graag alle helden van de zorg laten voelen hoe hard iedereen hun werk apprecieert. Dokters, verpleegkundigen, verzorgers, dokters, mantelzorgers,… iedereen die in deze tijden voor een ander zorgt, verdient het om in de schijnwerpers te staan. Iedereen die iemand anders wil bedanken mag dit aan Radio 2 laten weten.

De komende week geeft Radio 2 de helden van de zorg ook een gezicht in de app. Elke dag om 13.30 uur verschijnt in de app een portret van één van de helden uit de zorg of mag iemand zijn of haar zorgheld uitgebreid bedanken. Vandaag bijt acteur Peter Rouffaer de spits af. Hij vertelt Anja Daems over zijn ziekenhuisopname en hoe dankbaar hij het verzorgend personeel is.

'Bedankt Beste Buren'

Radio 2 benadrukt dat het belangrijk is dat we er in deze uitzonderlijke omstandigheden voor elkaar zijn, dat we elkaar helpen elkaar als dat nodig is. En waar kan dat helpen makkelijker beginnen dan in de eigen buurt? Onder de noemer 'Beste Buren' deelden luisteraars van Radio 2 de afgelopen weken heel wat verhalen die hen in deze tijd bezighouden. Hoe helpen we elkaar? Heb je tips of inspiratie voor de rest van Vlaanderen? Hoe entertain je de kinderen elke dag thuis? Luisteraars kunnen alle verhalen online delen via de Radio 2-app en elke dag on air tijdens het programma 'Beste Buren'.

Radio 2 heeft die solidariteit tussen buren echt gevoeld de voorbije weken. Tijd dus om ook onze 'Beste Buren' uitgebreid te bedanken. Anja Daems en David Van Ooteghem staan samen met de regionale ochtendpresentatoren klaar om al deze warmte te bundelen op je radio in een finale-uitzending 'Bedankt Beste Buren' op zaterdag 9 mei.

Laatste 'Beste Buren Huiskamerconcerten'

Dit weekend kan iedereen ook een laatste keer genieten van de 'Beste Buren Huiskamerconcerten'. Radio 2 organiseerde sinds zaterdag 21 maart elk weekend 'Beste Buren Huiskamerconcerten'. Artiesten gaven telkens een miniconcert vanuit hun eigen woonkamer.

De laatste reeks 'Beste Buren Huiskamerconcerten' op zaterdag 9 mei wordt meteen een extra lange editie, met telkens op het halve uur een andere artiest: eentje om 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30 uur. Meekijken kan op zaterdag vanaf 13.30 uur via de Radio 2-app, te downloaden op smartphone of via app.radio2.be.

Op de affiche

Günther Neefs

Ilse DeLanghe

Christoff

Raf Walschaerts (Kommil Foo)

Stef Bos (speelt op verzoek)

'Beste Buren', maandag 4 tot en met vrijdag 8 mei van 13.00 tot 16.00 uur; maandag 4 tot en met donderdag 7 mei telkens ook van 19.00 tot 23.00 uur op Radio 2.

'Bedankt Beste Buren', zaterdag 9 mei van 13.00 tot 18.00 uur op Radio 2.

'Beste Buren Huiskamerconcerten', zaterdag 9 mei vanaf 13.30 uur via de Radio 2-app.