Radio 12-12: Vlaamse omroepen maken samen radio voor Oekraïne

Onder het motto van solidariteit voor Oekraïne strijken radiozenders Radio 2, MNM, Studio Brussel, Qmusic, Joe en Nostalgie nu donderdag 17 maart neer op de Groenplaats in Antwerpen.

Daar zullen ze 15 uur lang, van 6.00 uur 's ochtends tot 21.00 uur 's avonds, live radio maken in het teken van steun voor Oekraïne. Dat de Vlaamse omroepen voor- en achter de schermen de handen letterlijk in elkaar slaan, blijkt ook uit de presentatie. De hele dag lang kruipen wisselende duo’s van presentatoren van verschillende zenders samen achter de microfoon. Zo vormen onder andere Peter Van de Veire van MNM en Dorothee Dauwe van Qmusic een duo, maar zullen ook Sven Ornelis van Joe en Ann Reymen van Radio 2 of Bjorn Verhoeven van Nostalgie en Ann Van Elsen van Joe samen te horen zijn op alle Vlaamse omroepen.

Met deze actie bundelen de radiozenders de krachten om de sterk levende solidariteit in Vlaanderen nog meer te versterken en luisteraars te informeren over wat zij kunnen doen om te helpen. Daarnaast willen ze zoveel mogelijk geld inzamelen om Oekraïne te helpen via de hulporganisaties die verenigd zijn in Consortium 12-12 en die ter plaatse en in de buurlanden van Oekraïne actief zijn. Doorheen de dag komen ook verschillende artiesten langs op de Groenplaats voor een live-optreden. De line-up wordt later deze week bekend gemaakt.

De volledige line-up op donderdag 17 maart ziet er als volgt uit:

06u00 - 08u00: Sven Ornelis (Joe) & Ann Reymen (Radio 2)

08u00 - 10u00: Peter Van de Veire (MNM) & Dorothee Dauwe (Qmusic)

10u00 - 12u00: Fien Germijns (Studio Brussel) & Anke Buckinx (Joe)

12u00 - 14u00: Maarten Vancoillie (Qmusic) & Siska Schoeters (Radio 2)

14u00 - 16u00: Sander Gillis (MNM) & Astrid Philips (Nostalgie)

16u00 - 18u00: Vincent Fierens (Qmusic) & Pien Lefranc (Studio Brussel)

18u00 - 21u00: Bjorn Verhoeven (Nostalgie) & Ann Van Elsen (Joe)

Op donderdag 17 maart staat niet alleen radio in Vlaanderen, maar ook tv en online volledig in het teken van steun voor Oekraïne. Die dag presenteren Danira Boukhriss Terkessidis, Koen Wauters en James Cooke vanaf 20.40 uur een gezamenlijke tv-show op Eén, VTM en Play4.