Radio 1 maakt uniek portret van Wannes Van de Velde in podcast 'Wannes'

'Café Breughel', 'De Brug van Willebroek', 'Ik wil deze nacht in de straten verdwalen...' Het werk van Wannes Van de Velde is uit één stuk gesneden, scherp als een mes en meteen herkenbaar aan de volkse ritmes en de sappige taal.

Radio 1 maakte samen met Museum Vleeshuis een portret van de iconische Antwerpse artiest in de driedelige podcast Wannes. In 'Wannes' praten Michaël Robberechts en Lisa Smolders met vrienden en bewonderaars, muzikanten en studenten van de kleinkunstenaar. Met onverwachte fans als Stef Kamil Karlens, Lucas Van den Eynde, Gene Bervoets, Mira en Jeroen Olyslaegers.

Troubadour

De drie grote W's, dat waren Walter De Buck, Willem Vermandere en Wannes Van de Velde. Drie zangers die vanaf de jaren 60 hun eigen taal verkozen boven het swingende Engels. De Buck zong in het Gents, Vermandere in zijn West-Vlaams en Wannes in het Antwerps, in zijn eigen (steeds historisch gefundeerde) terminologie het Zuid-Brabants.

Het ABN vierde hoogtij en op tv keken we naar Hier spreekt men Nederlands en toch zong Wannes liederen over zeemannen, herders, boeren en bedelaars in de taal van zijn ouders Sinjoren. Robberechts en Smolders verzamelen verhalen over de zanger en schrijver die 'veur 't zelfde geld' schilder of beeldhouwer was geworden. Wannes, de Antwerpse zanger die zijn sporen naliet in het theater en het volkse lied.

'Wannes', vanaf zaterdag 1 mei te beluisteren via de app van Radio 1, op radio1.be of via een favoriete podcast-app. De volledige reeks is volgende week te horen in 'Zandman'.

'Zandman', van maandag tot en met donderdag om 22.00 uur op Radio 1.