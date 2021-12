Radio 1 lanceert podcast 'De Voorzitters'

Foto: Radio 1 - © VRT 2021

Wat gebeurt er in de gangen, bureaus en achterkamers van het Vlaams Parlement? Het antwoord op die vraag ontdek je in 'De Voorzitters'. De gloednieuwe Radio 1-podcast, in samenwerking met het Vlaams Parlement, geeft een unieke blik achter de schermen.