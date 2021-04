Radio 1 lanceert 'Lijf', een nieuwe podcast over lijven en de wereld eromheen

'Body positivity' en 'body neutrality' beuken in op heersende schoonheidsidealen, en dat is goed. Maar normen en patronen blijken hardnekkig. Voor velen blijft hun lijf een bron van teleurstelling, pijn en verdriet.

In de nieuwe Radio 1-podcast 'Lijf' onderzoekt Layla El-Dekmak hoe we naar onze lichamen kijken en wat dat zegt over ons en onze maatschappij.

Layla El-Dekmak: 'Het is zorgwekkend hoeveel druk er nog steeds wordt gelegd op onze lichamen. Of je nu dik of dun bent, een lichaam hebt dat binnen de norm past of erbuiten valt, het lijkt niet uit te maken, terwijl het nog al te vaak een zeer eenzame strijd is om je daaraan te onttrekken. Hoog tijd dus om op zoek te gaan naar de mechanismen die die druk veroorzaken en stemmen te laten horen die schadelijke clichés ontkrachte.n

(Ab)normaal ideaal?

Wat is dat 'de norm' en hoe gaan wij ermee om? In de eerste aflevering vertellen vijf vrouwen, zoals actrice en comédienne Serine Ayari, over hun ervaring met – en verhouding tot – het heersend schoonheidsideaal en hoe dat hun leven beïnvloedt. Is het geen tijd om die norm buitenspel te zetten? Layla stelt de vraag aan expert Liesbeth Woertman, hoogleraar psychologie. Zij deed meer dan dertig jaar onderzoek naar 'mooi zijn'.

Daphne: 'Nu is er toch nog heel fel het idee dat een dik persoon een mislukt mager persoon is. We moeten allemaal streven naar hetzelfde, er is één norm. Absurd hé? Als je daar ook maar even over nadenkt. We hebben ons daardoor laten vangen, en nu zitten we er mee.'

Serine: 'Het is echt moeilijk voor mij om te beseffen hoe mensen mij anders behandelen dan vroeger. Ik heb heel mijn leven gewild dat mensen mij mooi vonden… dan heb ik er iets aan gedaan en merk ik dat je gewoon verkleind wordt naar je looks. En dat had ik graag willen weten, dat mijn 'lelijkheid' mij uiteindelijk veel sterker zou maken, veel autonomer.'

Klonen van patronen?

De manier waarop wij naar ons lichaam kijken is niet zomaar ontstaan. Heel wat patronen zijn generaties lang doorgegeven. In de tweede aflevering spreekt Layla met dochters, met moeders, zoals Siska Schoeters, en met dochters samen met hun moeder, om te zien waar het misloopt en waar het goed gaat. Hoe zorgen we ervoor dat ouders bijdragen tot een gezond lichaamsbeeld van hun kind? Die vraag beantwoordt ze met expert Lien Goossens, professor klinische ontwikkelingspsychologie.

Siska: 'Ik wil niet dat mijn dochter op haar zestien staat te huilen in pashokjes, net zoals ik heb gedaan.'

Eten, vreten en diëten?

Onze relatie met voedsel lijkt verstoord. Voor de een is het nooit genoeg, voor de ander moet het steeds minder. Nog anderen openen hun mond enkel voor 'gezond' eten. We lijken wel collectief in een kramp geschoten. Wat is gezond eetgedrag en hoe beïnvloedt dat ons lichaam? In de derde aflevering nemen drie gasten, waaronder Jitske Van de Veire, ons mee in hun voedselbeleving. Layla neemt de hedendaagse magazines en hun boodschap kritisch onder de loep en spoken word artiest Anissa Boujdaini doet wat ze best doet: erover dichten. De antwoorden op Laylas vragen komen ditmaal van An Vandeputte, klinisch psycholoog en oprichter van kenniscentrum eetexpert.be.

Jitske: 'Ik en eten zijn niet de beste vrienden… Ik zou heel graag willen, maar nee, helaas.' Het prachtig lijflied is gemaakt door Lisette Ma Neza en Roos Denayer.

'Lijf', vanaf dinsdag 27 april te beluisteren in 'Zandman', via de app van Radio 1, op radio1.be of via een favoriete podcast-app.

