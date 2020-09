Radio 1 lanceert het nieuwe cultuurseizoen met een cultuurmarkt special

'Culture Club', het kunst- en cultuurprogramma van Radio 1 op vrijdagavond is terug. De cultuursector heeft de laatste maanden gekreund onder de coronamaatregelen.

Theaters sloten voorlopig of definitief de deuren. Zelfs de jaarlijkse cultuurmarkt in Antwerpen, waar theaterhuizen en evenementenbureaus gewoontegetrouw hun producties voor het komende seizoen voorstellen, is afgelast.

Om de zwaar gehavende sector een hart onder de riem te steken stelt 'Culture Club' op vrijdag 4 september een alternatieve cultuurmarkt voor, live vanuit de Marconi op VRT. Twee uur lang selecteert gastvrouw Annelies Moons voor de Radio 1-luisteraars een eigenzinnige selectie van interessante theatervoorstellingen waarvan iedereen dit najaar coronaproof kan genieten.

Op het menu: topsuggesties van de chef uit het komende cultuurseizoen. Met live performances van onder meer Joke van Leeuwen, Michael Pas, Kristien De Proost, Stoomboot en Oscar Van Rompay. Uiteraard licht 'Culture Club' die avond ook enkele interessante voorstellingen uit het aanbod van het Theaterfestival. Annelies ontvangt ook enkele interessante livebands die dit najaar uitpakken met een nieuwe plaat of tournee. Kortom: Radio 1 zorgt op vrijdagavond voor dé inspiratie voor een heerlijk cultuurnajaar.

Met de medewerking van NTGent, Michael Pas, Laika, Ontroerend Goed, Het Theaterfestival, Compagnie Cecilia, Joke Van Leeuwen, Stoomboot en Wide Verknocke, Kunstenscentrum Nona, Kristien De Proost, Aminata Demba, Oscar Van Rompay, Tom Vermeir en Koen De Graeve, Peter De Graef en Karolien De Bleser.

En livemuziek van De Fixkes, Gianni Marzo, SCHNTZL, The Calico's en Stoomboot.

De speciale uitzending is te volgen via radio1.be en later te herbekijken op VRT NU.

'Culture Club', vrijdag 4 september van 18.00 tot 20.00 uur op Radio 1.